Polícia Civil de Roraima participa de conferência para troca de estratégias em segurança pública

Representantes da Polícia Civil de Roraima estão participando da I Conferência de Segurança Pública iLab-Segurança 2025, realizada de 1º a 3 de julho no Centro de Eventos e Convenções Brasil XXI, em Brasília. O evento é promovido pelo Consesp (Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública) e reúne autoridades federais e dirigentes das forças de segurança pública de todo o país.

A delegada-Geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, o diretor do Departamento Administrativo, delegado Jimmy Santana, e o perito criminal Eduardo Aníbal representam a instituição na conferência, que visa promover a cooperação nacional entre os agentes de segurança, com foco na troca de experiências, conhecimentos e estratégias.

Com estrutura voltada à interação entre instituições, o evento oferece salas de reuniões, debates técnicos, exposições de soluções voltadas à inteligência integrada e à operação avançada, além de encontros temáticos e sessões abertas ao público. Participam representantes das Secretarias de Segurança, Polícias Militares, Polícias Civis, Polícias Penais, Corpos de Bombeiros Militares e diretores de Polícias Científicas de diversos estados.

Durante o evento, o delegado Jimmy Santana atua como membro titular do GTI (Grupo de Trabalho Integrado) do Programa de Compras Eficientes para o SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), que tem como objetivo aprimorar os processos de aquisição e compras no setor.

Para a delegada-Geral Darlinda de Moura Viana, a conferência é uma oportunidade estratégica para fortalecer a atuação da Polícia Civil de Roraima e das demais polícias civis do país. “É um momento de a gente entrar em contato com os outros colegas, verificar os novos modelos e as novas tecnologias disponíveis para a segurança pública, discutir temas importantes como a PEC e a segurança pública e o combate às organizações criminosas internas, a integração entre sistemas e como essa integração entre sistemas vai se dar ao longo dos anos para que a gente entregue segurança pública de melhor qualidade para o Estado e para o Brasil como um todo”, afirmou.

Ela destacou ainda o papel colaborativo dos participantes. “Todos envolvidos e comprometidos com a segurança pública para que a gente possa melhorar o Brasil e trazer segurança de qualidade para o povo roraimense, diminuindo nossos índices e, consequentemente, trazendo uma sensação de segurança para todo o país”, completou.

