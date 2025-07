Sine Móvel atende moradores do bairro do Éden neste sábado (5) – Agência de Notícias

A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel), ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, estará, neste sábado (5), das 8h às 13h, em frente ao Clube “Corintinha do Éden”, durante o evento religioso “2ª Cruzada Evangelista de Sorocaba.

O Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele é atendido no posto fixo do Sine Municipal de Sorocaba, no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego.

O Clube “Corintinha do Éden” fica na Rua Dr. Marco Antônio Pedroso de Souza (antiga Rua 12), s/n, no Jardim Nathália (Éden). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.