Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança mapeamento inédito em alta resolução e atualiza plataformas Selo Verde-MG e CAR 2.0

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizou importantes atualizações nas plataformas Selo Verde MG e CAR 2.0, com destaque para o lançamento de um mapeamento em alta resolução de todo o território estadual como base de referência. As novas versões já estão acessíveis on-line.

As plataformas, que promovem transparência do uso da terra e regularização ambiental, ganharam novas funcionalidades e bases de dados atualizadas. Entre os temas incorporados ou revisados estão: Imóveis rurais; Ações de Fiscalização do IEF; Decisões de Autorização de Intervenção Ambiental (AIA – IEF); Dados de desmatamento (IEF e Prodes); Silvicultura; Terras indígenas; Unidades de Conservação; Áreas quilombolas; Assentamentos e Fiscalização ambiental federal.

Mapeamento inédito e tecnologias de ponta

A principal entrega da atualização é o novo mapa de uso da terra de Minas Gerais referente ao ano de 2023, elaborado com imagens de alta resolução dos sensores Sentinel-2 e PlanetScope.

“O processamento das imagens empregou metodologias avançadas de análise espectral combinadas com dados altimétricos para aprimorar a distinção entre diferentes categorias de uso e cobertura do solo. A classificação supervisionada foi executada a partir de algoritmos de inteligência artificial e computação de alto desempenho, validados em aplicações de modelagem e monitoramento territorial”, explicou o pesquisador do CT-Modelagem da UFMG, Felipe Nunes.

Para culturas agrícolas específicas com características sazonais distintas, foram aplicados modelos especializados de redes neurais combinados com análises temporais, garantindo maior acurácia na identificação das classes.

Além disso, foi aplicada uma etapa de suavização pós-processamento e verificação visual, eliminando manchas isoladas e corrigindo inconsistências que ocorrem em aplicações em larga escala.

Na prática, esses avanços tecnológicos significam maior precisão e transparência para as plataformas SeloVerde MG e CAR 2.0 e mais qualidade de informação para quem produz e compra do agro mineiro.

Acesso público e transparência

Todas as informações e mapas já estão disponíveis para consulta pública nas plataformas:

Selo Verde MG v1.7: https://seloverde.meioambiente.mg.gov.br/



CAR 2.0 v1.2: https://car20.meioambiente.mg.gov.br/

As atualizações reforçam o compromisso do Governo de Minas com o uso de tecnologias de ponta na gestão ambiental, promovendo maior transparência, monitoramento territorial e suporte à tomada de decisão em políticas públicas sustentáveis.