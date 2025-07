Bonito participa do 1º Seminário Regional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil da Região Centro-Oeste – Prefeitura Municipal de Bonito

Entre os dias 25 e 27 de junho, aconteceu em Campo Grande o 1º Seminário Regional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil da Região Centro-Oeste, com o tema “Avaliando e Construindo Novos Caminhos para a Leitura e Escrita na Educação Infantil”. Participaram representantes dos estados de MT, MS, GO e do Distrito Federal. Este projeto integra o Programa Federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Na ocasião, a formadora municipal Maristela Pellin recebeu uma Menção Honrosa, representando o estado de Mato Grosso do Sul.

O seminário marcou o encerramento do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil — LEEI 2024/2025, desenvolvido com as professoras das turmas da Educação Infantil, etapa Pré-escola, contando com 29 professoras concluintes. O município de Bonito conta com uma Articuladora Municipal, a professora Claudia Mundel, e uma Formadora Municipal, a professora Maristela Pellin, que representou o município no evento, apresentando o relato de experiência “A Importância da Leitura, Oralidade e Escrita para o Desenvolvimento Integral da Criança: Um Olhar a Partir das Experiências do LEEI em Bonito-MS”. No trabalho, foram apresentados relatos de práticas educativas que envolvem a leitura, a oralidade e a cultura escrita, tendo como foco a formação realizada em 2024.

Durante o seminário, houve uma conferência com a palestrante Mônica Sofia Alves Ricardo (Portugal), com o título “O Desenvolvimento da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita Segundo os Princípios do Movimento da Escola Moderna Portuguesa/MEM”. A professora visitou Bonito e conheceu os Centros de Educação Infantil Vera Lúcia Guizzi Figueiredo e Hermínia Teixeira Siqueira, onde realizou uma roda de conversa com as professoras do período vespertino, compartilhando práticas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita segundo os princípios do Movimento da Escola Moderna Portuguesa/MEM.