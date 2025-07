AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.17/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Por MRNews



Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE ULTRASSOM H60 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO-MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2025

FAVORECIDO: HOSPIMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO DE IMAGEM LTDA – ME

CNPJ nº 12.453.457/0001-30

VALOR: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 02 de julho de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.