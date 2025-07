Escolas de Roraima têm até o dia 11 de julho para inscrever projetos

Estão abertas, até o dia 11 de julho, as inscrições para o prêmio Vivaleitura 2025. A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) está divulgando a premiação em toda a rede estadual de ensino, nos níveis Fundamental I, II e Médio, com o objetivo de garantir a participação do Estado na categoria “Escolas Públicas, Privadas e Bibliotecas Escolares”.

Organizado pelos ministérios da Educação e da Cultura, a premiação tem como objetivo destacar as iniciativas que promovam a leitura, a literatura, a escrita e o fortalecimento de bibliotecas e espaços culturais como ferramentas de transformação social e educacional. As inscrições podem ser feitas pelo site do Mapa da Cultura, onde também pode ser consultado o edital com todas as informações.

Um total de 25 iniciativas de todo o Brasil serão premiadas em cinco categorias:

· Bibliotecas Públicas, Privadas e Bibliotecas Escolares;

· Escolas Públicas, Privadas e Bibliotecas Escolares;

· Práticas continuadas em espaços diversos;

· Escrita criativa;

· Sistema prisional e socioeducativo.

As inscrições são feitas pelos profissionais que desenvolvem projetos de leitura no espaço escolar, seja pelo professor de Língua Portuguesa, Mediador de Leitura ou outro profissional com projeto atenda aos requisitos do edital.

O chefe da Divisão de Projetos Especiais da secretaria, Leonilto Cruz, reforçou que os gestores escolares, coordenadores pedagógicos e mediadores de leitura devem inscrever seus projetos desenvolvidos, que incentivam e fomentam o letramento literário e a formação do aluno leitor.

“Sabemos que muitas escolas têm projetos de sucesso e são fortes candidatos à premiação. A inscrição do projeto, que vai representar a escola e o estado de Roraima, vai celebrar esse trabalho que já vem sendo desenvolvido na rede de ensino e será uma premiação bastante atrativa”, pontuou.

O prêmio Vivaleitura 2025 foi criado em 2006 e está em sua nona edição. Com inscrições abertas desde o dia 10 de junho, o prêmio deve pagar R$ 50 mil aos vencedores de cada categoria e R$ 15 mil aos quatro finalistas de cada modalidade. A cerimônia de premiação terá data e local definidos pela organização.

