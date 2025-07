Governo lança Arraial e Concurso de Majestades Juninas neste domingo, 6

O Governo de Roraima realiza no próximo domingo, 6 de julho, o lançamento oficial do São João no Parque Anauá, um dos eventos mais esperados do calendário cultural do Estado. A cerimônia de lançamento ocorrerá no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da Universidade Federal de Roraima, a partir das 18h, com a presença de artistas e integrantes do mundo junino.

Durante o lançamento, o governador Antonio Denarium anunciará as atrações nacionais que irão animar a festa, programada para acontecer entre os dias 22 e 27 de julho. Os recursos para contratação dos artistas e para estrutura do evento foram alocados por meio de emenda parlamentar através do MTur (Ministério do Turismo).

No dia também será realizado o Concurso de Majestades Juninas, em que candidatos e candidatas de todas as quadrilhas de Roraima irão competir nas categorias: Casal de Noivos, Rainha Caipira, Rei Matuto e a Rainha da Diversidade do evento. Esse concurso promete ser um espetáculo de criatividade e tradição, celebrando a riqueza cultural junina de nossa região.

“O Governo do Estado valoriza a tradição e as culturas de Roraima e o São João no Parque Anauá é um momento que celebramos isso. Agradeço a todos os quadrilheiros por fazerem dessa festa o que ela se tornou hoje, dessa vez teremos um recorde de investimento nas quadrilhas com R$ 1,5 milhão em recursos. Aproveito para convidar a todos para participarem do lançamento no CAF, onde vamos anunciar oficialmente todas as atrações. Lembrando que serão seis noites de muito festejo, música, dança e comida típica para todo mundo”, convidou o governador.

As quadrilhas de Roraima receberão um aporte financeiro de mais de R$ 1,5 milhão para a confecção de indumentárias e alegorias que vão abrilhantar as apresentações nos seis dias de competição. Os grupos trabalham em ritmo acelerado para a disputa que deve movimentar a arena junina do São João no Parque Anauá.

“Este ano, o evento promete vir com uma nova roupagem, com novas dimensões, tendo em vista que pela primeira vez na história, o São João no Parque Anauá é reconhecido pelo Ministério do Turismo como um evento do calendário nacional, numa edição que dispõe de um considerável volume de recursos aportado pelo deputado Zé Haroldo, por meio do MTur, nos permitindo trazer ao público uma grade riquíssima de shows nacionais e apresentar essa nova dinâmica de estrutura melhorada que certamente encantará que for prestigiar o evento”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é um dos eventos mais tradicionais de Roraima, que não só realça a cultura local, mas também representa um importante impulso econômico para Roraima. Os investimentos em quadrilhas, bandas e artistas locais movimentam tanto o comércio formal quanto o informal, contribuindo para o desenvolvimento da economia do estado.

Ao todo serão 28 quadrilhas competindo nos grupos Especial, Acesso e Emergente, concorrendo a uma premiação recorde, que teve aumento de 60%, passando de 100 mil para 159 mil, seja para as quadrilhas campeãs dos grupos bem como para as majestades juninas.

Além disso, o governo está investindo ao todo mais de R$ 1,5 milhões de reais no concurso de quadrilhas, seja com o repasse para a preparação dos grupos, com aumento no repasse em todas categorias.

Este ano, o São João contará com um palco principal para os shows nacionais ao próximo ao Forródromo bem como um palco secundário dentro da estrela para apresentações culturais diversas. Já a rena junina, onde competem as quadrilhas será montada na entrada do parque, na antiga praça de alimentação

O São João no Anauá também é oportunidade de geração e renda para empreendimentos de economia criativa. Ao todo, 180 empreendedores individuais devem comercializar produtos no evento. Em 2024 foram 100 barracas disponíveis, um aumento de 50% no total de vagas abertas.

