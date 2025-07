MS registra 6.796 casos confirmados de dengue – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Mato Grosso do Sul já registrou 13.789 casos prováveis de Dengue, sendo 6.796 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 26ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quinta-feira (03). Segundo o documento, 16 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Taquarussu registrou incidência média de casos confirmados para a doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda e Aparecida do Taboado. Entre as vítimas, 5 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 167.101 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 13.163 casos prováveis, sendo 5.428 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 60 casos da doença em gestantes. Conforme o boletim, 12 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados e Maracaju. Entre as vítimas, 8 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Confira os boletins:

Boletim Epidemiológico Dengue SE 26- 2025

Boletim Epidemiológico Chikungunya SE 26 – 2025

Helton Davis, Comunicação SES

Foto: Divulgação SES