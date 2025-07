Agência Minas Gerais | Estudante de Manhuaçu vai representar Minas Gerais no Programa Jovem Senador 2025

Relacionadas



A estudante Luísa Rodrigues de Freitas, da Escola Estadual Antônio Silva Rocha, em Manhuaçu, foi selecionada para representar Minas Gerais no Programa Jovem Senador 2025, iniciativa do Senado Federal voltada a alunos do ensino médio da rede pública. Ela participará da Semana de Vivência Legislativa, que será realizada em agosto, em Brasília (DF).

A estudante conta que teve contato com o projeto e o tema da redação dentro da unidade de ensino. Orientada pela professora Gabriela Furtado, Luísa conquistou a primeira colocação na etapa estadual do concurso com uma redação dissertativo-argumentativa sobre o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”.

O texto se destacou pela originalidade, argumentação consistente, domínio da norma culta e abordagem criativa, atendendo todos os critérios estabelecidos pelo edital. “Espero que seja a primeira de muitas conquistas escolares porque é realmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar. A viagem a Brasília será muito inspiradora”, afirma Luísa Rodrigues de Freitas.

O resultado nacional começou a ser divulgado pelo Senado no dia 27/6, confirmando o protagonismo da jovem mineira entre os 27 estudantes selecionados — um de cada estado e do Distrito Federal.

A conquista reforça o compromisso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) com uma formação cidadã de qualidade, que incentiva a participação ativa dos estudantes nos grandes debates do país.

A presença de Luísa no Senado simboliza também o olhar atento da juventude para os desafios globais, como as mudanças climáticas, e o desejo de contribuir com soluções concretas.

Vivência no Parlamento

Durante a Semana de Vivência Legislativa, os estudantes selecionados terão a oportunidade de conhecer, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro. A programação inclui palestras, debates, oficinas e simulações de atividades parlamentares, sempre acompanhados por seus professores orientadores.

Promovido pelo Senado Federal, o Programa Jovem Senador busca estimular a reflexão sobre política, democracia e cidadania entre jovens da rede pública. Todos os custos de participação – transporte, hospedagem, alimentação e atividades – são custeados pelo Senado, garantindo o acesso de estudantes de todo o país a essa experiência única de formação.