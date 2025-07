Agência Minas Gerais | Governo de Minas participa da inauguração de empresa de diagnóstico com tecnologia inédita para o Norte do estado

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou da inauguração da nova fábrica da Celer Biotecnologia, nesta quinta-feira (3/7), em Montes Claros, no Norte do estado. A unidade da empresa mineira contará com uma tecnologia inédita na região, a de diagnóstico in vitro, ou seja, de testes e procedimentos realizados em laboratório.

Estes processos são usados para detectar doenças, condições médicas ou monitorar a saúde, auxiliando no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. A Celer já investiu R$ 20 milhões na nova unidade e pretende aportar mais R$ 80 milhões nos próximos cinco anos, utilizando recursos próprios, com a perspectiva de gerar cerca de 130 empregos, entre diretos e indiretos.





















“Temos, também, obviamente, as vantagens da área da Sudene, que são muito importantes. Acho que, de alguma forma, isso conversa com o nosso compromisso de atrair os empregos. E, por aqui, temos um ambiente de negócios adequado para formar uma mão de obra técnica cada vez melhor, que possa responder aos desafios que as nossas indústrias apresentam”, acrescentou o vice-governador.

Desde 2019, o estado já atraiu 106 projetos para o Norte de Minas, resultando no volume de R$ 93,3 bilhões e 30 mil empregos gerados em 32 municípios. Somente em Montes Claros, são 19 projetos atraídos, ao valor de R$ 3,3 bilhões, gerando 3 mil empregos.

Polo farmacêutico

Montes Claros, inclusive, abriga um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil. Nos últimos anos, foram atraídos diversos investimentos de empresas do setor, como NovoNordisk, Eurofarma, Cristália e Hipolabor, demonstrando o êxito do governo da implantação de políticas públicas que atraem empresas do setor.

“O fortalecimento do Norte de Minas, enquanto polo farmacêutico, mostra o potencial de desenvolvimento de uma região quando o ambiente de negócio se torna atrativo a investimentos estratégicos. A nova unidade da Celer, em parceria com a chinesa Wondfo, é exemplo de como aliamos inovação, internacionalização e geração de empregos para transformar a realidade local”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

O resultado de todo este trabalho mostra o comprometimento do estado para o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, como reforça o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade. “Quando vemos um fruto da nossa própria terra se expandir e criar condições de melhoria para a vida dos mineiros, nos sentimos ainda mais realizados. A Invest Minas se orgulha de caminhar ao lado da Celer, sempre na busca por facilitar seu crescimento”, acrescentou.

O projeto

O Governo de Minas participou ativamente para a concretização deste projeto. Em visita à China, em novembro de 2023, o governador Romeu Zema visitou a unidade da Wondfo, quando assinou um documento que confirmou a implantação da fábrica em Minas Gerais.

Em novembro de 2024, dirigentes da companhia e da Invest Minas, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), assinaram o Protocolo de Intenções para realização da obra. A agência também promoveu reuniões com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para apresentar o projeto e fazer esclarecimentos sobre financiamento.

A expansão da Celer Biotecnologia tem parceria da chinesa Guangzhou Wondfo Biotech e possibilitará o aumento da oferta de produtos IVD (POCT), que são dispositivos médicos utilizados para realizar testes diagnósticos em amostras biológicas fora do corpo humano. O POCT refere-se a testes realizados perto ou no local de atendimento ao paciente, permitindo resultados rápidos e evitando a necessidade de enviar a amostra para um laboratório.

Histórico

Fundada em 2001, a Celer Biotecnologia é uma empresa mineira que atua no segmento de desenvolvimento de soluções em diagnóstico clínico humano e veterinário. A Celer Biotecnologia trabalha com inovação nessa área, oferece soluções em automação laboratorial e fornecendo suporte técnico, preventivo e corretivo, com garantia de operação.