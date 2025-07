Prefeitura lança novo livro de receitas com Panc

Lucas Brito





O quarto volume do livro de receitas com Panc (Plantas Alimentícias Não Convencionais) será lançado pela Prefeitura de São José dos Campos nesta sexta-feira (4), durante a tradicional roda de conversa sobre o tema, que será realizada no Cefe (Centro de Formação do Educador), a partir das 9h.

A nova publicação reúne pratos de baixo custo e fácil preparo, elaborados com as plantas divulgadas nos encontros promovidos ao longo de 2024.

O material traz o passo a passo das receitas, informações sobre o nome científico e as principais propriedades nutritivas de cada Panc. O objetivo é estimular hábitos mais saudáveis, ampliar a variedade de consumo nas famílias e incentivar o aproveitamento integral dos alimentos.

As edições do livro de receitas, assim como vídeos e outros materiais sobre o assunto, estão disponíveis no site da Prefeitura.

Maxixe é o destaque de julho

Todo mês, as rodas de conversa exploram uma Panc específica, abordando o valor nutricional, formas de consumo e cultivo. Os participantes têm a oportunidade de degustar a planta in natura ou em preparações culinárias e receber mudas para cultivo.

Quem comparecer ao evento deste mês, além de garantir um exemplar do novo livro, irá conhecer mais sobre o maxixe (Cucumis anguria L.), nativo da África e muito presente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Seus frutos podem ser comidos crus ou cozidos e são ricos em proteínas, fibras, potássio e compostos antioxidantes, sendo que a casca concentra grande parte desses compostos.

As Panc são hortaliças rústicas que crescem facilmente em pequenos espaços, sem necessidade de agrotóxicos. Antigamente comuns na alimentação familiar, muitas caíram em desuso com a modernização da indústria e da agricultura. Resgatar esse hábito valoriza a cultura regional, amplia o acesso a alimentos saudáveis e fortalece a segurança alimentar da população.

A atividade é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Urbanismo e Sustentabilidade, aberta a toda a comunidade e especialmente voltada para funcionários das UBSs envolvidos no projeto de Hortas Comunitárias, além de usuários do SUS.



