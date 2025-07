Maravilha escolhe os seus representantes e encerra regionais do Santa Catarina Canta no Extremo Oeste

Fotos: Pedro Malamam

O Extremo Oeste já tem todos os seus representantes para a Mesorregional do Santa Catarina Canta – Festival de Música Brasileira. Na noite desta quinta-feira, 3, Maravilha encerrou as seletivas regionais com as apresentações no Centro Municipal Professor Francisco Gialdi. Dryca Novais, Duda Teske, Katiucia Regina e a dupla Nicole e Natalie foram os selecionados na categoria Geral, e André Bonacina e Luan Correia, na categoria Infantojuvenil.

Os artistas se juntam aos demais selecionados das regionais de São Lourenço do Oeste, Chapecó e São Miguel do Oeste, para a Etapa Mesorregional do Extremo Oeste, que acontecerá no dia 28 de setembro, em Chapecó. Na próxima semana, o Festival ruma para o Sul. A primeira audição será na segunda-feira 7, em Tubarão.

Como funciona a seleção

Durante as audições, os candidatos são avaliados por um júri técnico, com base em critérios como técnica vocal, afinação, dicção, rítmica, originalidade, presença de palco e interação com o público. A apresentação das noites fica por conta da cantora Bia Barros, que também integra o espetáculo “Clássicos da Música Sertaneja”, da Camerata Florianópolis.

Etapa final

A grande final será realizada em novembro, na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, com apresentação da Camerata Florianópolis e de um artista nacional convidado. Os vencedores dos primeiros lugares (categorias Geral e Infantojuvenil), além de receberem R$20 mil, também participarão de um espetáculo da orquestra na Temporada 2025/2026.

O Santa Catarina Canta – Festival da Música Brasileira é uma realização do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com produção geral da Camerata Florianópolis.