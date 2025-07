TV Brasil exibe jogos de volta do mata-mata do Brasileirão Feminino

Por MRNews



Neste fim de semana, a TV Brasil exibe dois jogos de volta do mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol – Série A3. No sábado (5), às 10h50, o Vila Nova recebe o Itabirito, em Goiânia, tentando reverter o empate da última partida. Em caso de novo empate, a vaga na final da competição será decidida nos pênaltis.

No domingo (6), às 18h05, o Atlético Piauiense enfrenta o Doce Mel, em Teresina, com o objetivo de confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0. Para chegar à final, a equipe feminina piauiense pode perder por até dois gols de diferença.

A transmissão das fases finais da Série A3 do Brasileirão Feminino está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação. O canal também exibe atualmente os jogos da Série A1 da modalidade e a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Fiocruz: vírus respiratórios permanecem em alta na maior parte do país

RJ: postos de saúde terão atendimento normal durante Cúpula do Brics

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Sucesso de exibição

Neste ano, a transmissão de partidas do chamado Brasileirão Feminino tem aumentado cada vez mais na TV Brasil, com crescimento de 23,8% na audiência média da competição em relação aos resultados de 2024. Os números consideram a primeira fase da competição A1, que neste ano terminou em 18 de junho, e são relativos às praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e de São Paulo.

O desempenho representa 51% mais que a média da TV Brasil em 2025. O aumento da audiência veio acompanhado de crescimento do alcance médio de 118 mil para 140 mil domicílios por jogo.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no YouTube. A atração traz entrevistas exclusivas, análise das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes. Acesse.

Artistas recriam obras famosas com viés anticolonial e antirracista

Delegado revela que sangue encontrado no carro de Adalberto não é da esposa; outra mulher

Sobre a competição

A Série A3 do Brasileirão Feminino é formada por 32 clubes. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dividiu as equipes em oito grupos, com quatro times em cada.

A primeira fase ocorreu em turno único. Os melhores na tabela avançaram para as oitavas de final. Os quatro semifinalistas da competição garantiram acesso à Série A2 do Brasileirão de 2026.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, por este site, ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.