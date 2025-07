TechCity Summit 2025 encerra primeira edição com foco em cidades inteligentes e integração entre empresas e poder público

Fotos: Divulgação

Evento reuniu cerca de 3,5 mil pessoas, nos dias 2 e 3 de julho, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS); destaques do segundo dia incluem o IT Summit de Cibersegurança, o lançamento do SaneaHUB e ações sociais do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba

Chegou ao fim, nesta quinta-feira (3), a primeira edição do TechCity Summit 2025, megafeira de tecnologia e inovação realizada no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). Durante dois dias, o evento reuniu cerca de 3,5 mil visitantes, representantes de empresas, lideranças políticas, especialistas e instituições, promovendo a integração entre o setor privado e o poder público em torno de soluções tecnológicas aplicadas ao bem-estar da população nas chamadas smart cities (cidades inteligentes).

Com mais de 30 painéis temáticos, experiências imersivas, 35 expositores e uma programação cultural e gastronômica, o evento reforçou a vocação de Sorocaba como polo regional e nacional de inovação e desenvolvimento.

A primeira-dama de Sorocaba e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato, prestigiou o evento, durante a tarde, e visitou todas as exposições, incluindo o estande da Prefeitura de Sorocaba, que apresentou ações dos programas Mercado Solidário e Bazar Solidário, desenvolvidos pelo Fundo Social de Solidariedade.

A programação do segundo dia do evento, igualmente, trouxe temáticas de grande relevância para o futuro das cidades brasileiras, com painéis sobre:

– Energia Limpa e Autossuficiência Urbana

– Turismo Inteligente e Economia Criativa

– Comércio Inteligente e Transformação Digital

– Sustentabilidade e Cidades Regenerativas

Além disso, foi realizado o IT Summit, de Cibersegurança, com especialistas discutindo os principais desafios da proteção de dados, da infraestrutura digital e das estratégias de segurança, no contexto urbano moderno.

SaneaHUB é lançado

Outro marco importante do evento foi o lançamento oficial do SaneaHUB – Inovação em Saneamento, o primeiro centro de inovação do Brasil totalmente voltado para soluções em saneamento básico. O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento de tecnologias, conexões entre empresas e a aplicação prática de soluções para os grandes desafios do setor. A apresentação contou com a participação de especialistas, representantes da iniciativa privada, do setor público e da sociedade civil.

André Ricardo Telles, CEO da Ecosan, uma das empresas idealizadoras do projeto, explica que o SaneaHUB permite que tecnologias sejam testadas, validadas e escaladas com apoio técnico, financeiro e institucional. Isso, ainda segundo ele, gera confiança para os operadores, atrai investimento e viabiliza soluções que impactam diretamente os indicadores do novo marco – como universalização, redução de perdas e melhoria da qualidade do serviço.

Ações sociais e expectativas para 2026

Durante sua visita, a primeira-dama de Sorocaba, Sirlange Frate Maganhato, destacou a importância da presença do Fundo Social de Solidariedade dentro de um evento voltado à inovação.

“Foi uma grande alegria poder apresentar os programas Mercado Solidário e Bazar Solidário a tantas pessoas e lideranças que passaram pelo evento. As tecnologias podem e devem ser aliadas das ações sociais, porque inovação também é cuidar das pessoas que mais precisam”, afirmou.

O diretor da Entreteni, empresa realizadora do evento, Marcel Almeida, comemorou o sucesso da primeira edição. “A semente foi plantada. Essa primeira edição superou nossas expectativas e já nos dá a certeza de que o TechCity Summit 2026 será ainda maior, com mais novidades, conexões e impacto. Sorocaba mostrou que está pronta para liderar esse movimento de transformação urbana e tecnológica”.

O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, agradeceu a parceria com a Entreteni e reforçou o papel do PTS. “O Parque Tecnológico é um espaço de articulação e de futuro. Ter sediado o TechCity Summit 2025 fortalece nossa missão de conectar inovação com políticas públicas e desenvolvimento regional. A parceria com a Entreteni foi fundamental e queremos seguir promovendo eventos desse porte e relevância nos próximos anos”.

