Agência Minas Gerais | Polícia Civil apreende mais de 7,5 toneladas de drogas no Triângulo Mineiro

Em mais uma ação de combate ao tráfico interestadual de entorpecentes, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) interceptou uma carreta com 7,5 toneladas de drogas, no município de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Os policiais também detiveram um carro, utilizado como batedor (veículo que precede outro para facilitar a passagem da carreta), nessa quinta-feira (3/7).

O motorista da carreta e os dois ocupantes do carro foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas e encaminhados ao sistema prisional.

O chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), delegado Rodrigo Bustamante, destacou a dimensão do trabalho policial. “Esta é a maior apreensão feita pelas Forças de Segurança do estado em 2025, uma das maiores já registradas em Minas Gerais”, afirmou.

Carreta e carro apreendidos com as drogas (PCMG / Divulgação)





Investigação

A ação é resultado de investigação conduzida pelo Denarc, com apoio do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia. De acordo com o delegado Fernando Tomaz, as investigações tiveram início há um mês. “Durante levantamentos de inteligência, conseguimos detectar que um caminhão estaria vindo do Mato Grosso do Sul, trazendo uma grande quantidade de drogas para o nosso estado”.

“Vamos dar continuidade às investigações para coibir essa tentativa do crime organizado em atuar no nosso estado”, completou Fernando Tomaz.