IFSP realiza segunda audiência pública para implantação do campus em Franco da Rocha

Em noite fria, auditório lotado mostra o forte apoio da comunidade à chegada do Instituto Federal ao município

Na noite fria de 3 de julho, o auditório da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, localizado no Complexo Hospitalar do Juquery, ficou pequeno diante da grande mobilização da comunidade. Estudantes, representantes da sociedade civil e autoridades das esferas municipal, estadual e federal compareceram à segunda audiência pública sobre a implantação do campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) no município.

O evento foi conduzido pela diretora-geral do Campus Franco da Rocha, Claudia Fonseca Roses, e pela diretora-adjunta, Patrícia Silva, que, junto às autoridades locais, dialogaram com a população sobre os próximos passos do processo de instalação.

Representando o reitor do IFSP, Silmário Santos, o chefe de gabinete da Reitoria, Ricardo Agostinho, destacou o compromisso da instituição com a expansão do acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. “Nosso papel é garantir que os jovens de Franco da Rocha tenham oportunidades concretas de formação técnica e superior, aqui mesmo em seu território. Essa audiência é mais um passo para que o campus se torne realidade, com a participação ativa da comunidade”, afirmou.

A diretora-geral, Claudia Roses, reforçou a importância do envolvimento da população neste momento inicial. “Essas audiências são fundamentais porque nos apresentam às instituições locais e nos permitem fazer uma prospecção de dados e informações que vão nos auxiliar na escolha dos eixos tecnológicos e dos cursos que serão ofertados pelo IFSP em Franco da Rocha”, explicou.

A prefeita de Franco da Rocha, Lorena Oliveira, celebrou o avanço das tratativas e enfatizou a relevância social do projeto. “A chegada do IFSP vai representar uma revolução silenciosa na vida de muitos jovens e famílias da nossa cidade. Estamos falando de oportunidades reais de transformação por meio da educação. É um sonho coletivo que estamos tirando do papel com muito diálogo e empenho”, declarou. Para viabilizar a implementação, o município cedeu as instalações da escola Adamastor Batista, onde há expectativa de que, já em 2025, sejam ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Presente na audiência, o deputado federal Kiko Celeguim também manifestou entusiasmo com a iniciativa e reafirmou seu compromisso com a pauta educacional. “Fui prefeito aqui e sei da luta histórica por mais oportunidades educacionais. O Instituto Federal em Franco da Rocha é mais do que uma conquista: é um direito que estamos garantindo para essa e para as próximas gerações. Vamos seguir trabalhando para assegurar os recursos e o apoio necessários”, afirmou.

Representando o deputado federal Carlos Zarattini, o assessor Valfredo Alves reforçou o apoio do parlamentar e a importância de investimentos federais na educação técnica e científica. “O IFSP é uma referência nacional. Trazer essa instituição para Franco da Rocha significa ampliar horizontes para milhares de jovens e fortalecer o desenvolvimento regional com mão de obra qualificada e conhecimento aplicado”, disse.

Durante a audiência, moradores, lideranças comunitárias, estudantes e representantes de movimentos sociais puderam apresentar sugestões e demandas quanto à escolha de cursos e às necessidades locais. As falas destacaram a urgência de formações voltadas para áreas como saúde, tecnologia, meio ambiente e infraestrutura urbana, alinhadas ao perfil socioeconômico da região.

Essa foi a segunda de quatro audiências públicas previstas pelo IFSP para dialogar com a comunidade sobre a implantação do novo campus. As próximas etapas envolvem o detalhamento da proposta acadêmica, definição da estrutura física e articulação institucional para garantir recursos e apoio político.

A mobilização intensa e o engajamento dos diversos setores presentes demonstram que a cidade está pronta para receber o Instituto Federal. Como resumiu Ricardo Agostinho, “Franco da Rocha tem mostrado, com entusiasmo e organização, que quer, precisa e merece esse campus”.