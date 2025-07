Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação divulga resultado preliminar da seleção de tutores e mentores do Ser Docente

SEE-MG / Divulgação







O Governo de Minas segue avançando na implementação do Programa Ser Docente, voltado à mentoria de professores em estágio probatório da rede estadual ensino e, nesta sexta-feira (4/7), a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) divulgou o resultado preliminar da análise documental dos candidatos às funções de mentores e tutores.

Os candidatos podem consultar o resultado preliminar neste link. O prazo para interposição de recursos já está aberto e segue até o próximo domingo (6/7), às 17h, por meio do formulário disponível neste link.

“Com o Ser Docente, damos um passo importante para garantir que os professores que estão iniciando sua trajetória na rede estadual se sintam acolhidos, motivados e preparados. Investir na permanência qualificada desses profissionais é investir no futuro da educação pública em Minas Gerais”, afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia dos Santos.

Resultado final

A divulgação do resultado final da análise documental está prevista para a próxima terça-feira (8/7). Já no dia 13/7, será realizada a avaliação digital com os candidatos habilitados. As instruções para essa etapa serão enviadas por e-mail pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), responsável pela condução do processo seletivo.

O cronograma completo está disponível neste site. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail pss@educacao.mg.gov.br.

Ser Docente

O Ser Docente marca uma nova fase no acolhimento e desenvolvimento dos profissionais da educação em início de carreira. Com apoio direto de mentores e tutores experientes, a iniciativa busca fortalecer a prática pedagógica e promover uma formação contínua e alinhada às políticas educacionais do Estado.

A proposta é garantir suporte técnico e emocional aos educadores, contribuindo para a melhoria do ensino em sala de aula e para a permanência qualificada dos profissionais na rede pública.