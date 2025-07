CEI 132 “Cecilia Pereira Dini” realiza exposição de trabalhos dos alunos aberta à comunidade escolar nesta sexta-feira (4)

Fotos: Gustavo Goes (programa de estágio)

O Centro de Educação Infantil (CEI) 132 – “Cecilia Pereira Dini”, que integra a rede municipal de ensino, realizou uma mostra de trabalhos escolares dos seus alunos, nesta sexta-feira (4), aberta à toda a comunidade escolar.

Houve uma reunião, sobre vários temas da rotina escolar, e, na sequência, os pais e responsáveis, ao lado dos alunos, puderam visitar a exposição, com trabalhos feitos pelas crianças e que resumem uma parte das atividades do primeiro semestre.

As temáticas tiveram como foco os projetos de Alimentação e de Higiene. “Um dos objetivos foi que os alunos pudessem saber mais sobre alimentação saudável, conhecer alimentos que talvez não estejam ainda na sua rotina alimentar, mas que trazem muitos benefícios para a saúde, como frutas e verduras. Com esse estímulo, vimos que muitos passaram até a se alimentar melhor, experimentando e aceitando mais alimentos”, explica a diretora do CEI-132, Dálet Valim.

“O outro projeto, voltado à Higine, abrangeu a higiene corporal e bucal. As crianças puderam conhecer melhor os objetos que fazem parte dessa rotina e construir alguns deles, como o chuveiro, por exemplo, utilizando material reciclado. Todos se envolveram muito, nesse projeto que também foi muito lúdico. Além de aprenderem a praticar o autocuidado”, conta a professora do CEI-132, Ana Carolina Aviliani.

No fim, tanto os pais e responsáveis, bem como os próprios alunos, se divertiram bastante conhecendo o resultado de tanta dedicação, com os trabalhos manuais apresentados.

“É gratificante acompanhar essas exposições, como esta, que mostra o quanto as creches municipais têm desenvolvido um trabalho valioso com temas fundamentais, como higiene, autocuidado e alimentação saudável. A presença das famílias reforça o quanto a parceria entre escola e comunidade é essencial na educação das nossas crianças”, afirma a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Patrícia Justo.

A ação da escola também contou com a visita de uma equipe da UBS do bairro, que atende o serviço de Odontologia, para orientar as crianças sobre higiene bucal.