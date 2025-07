Esporte e educação juntos na cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Santa Catarina em Blumenau 

Foto: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte

Cerimônia de abertura realizada na noite desta sexta-feira, 4, no Ginásio de Esportes Sebastião Cruz (Galegão), deu início oficial a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina na categoria 12 a 14 anos e Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (Parajesc).

Nesta etapa estadual da categoria 12 a 14 anos, os Jogos Escolares de Santa Catarina reúnem um total de 174 municípios, 3.311 atletas e 680 escolas. As competições seguem até o próximo dia 14 de julho.

Representando a Secretaria de Estado da Educação, participou a secretária adjunta, Patrícia Lueders, que reverenciou o quanto o esporte está inserido nas escolas do estado, além de relembrar a sua trajetória como atleta de vôlei.

“Educação e esporte precisam caminhar juntos. O nosso governador Jorginho Mello tem ampliado cada vez mais esta parceria e a prova disso é este evento que está acontecendo aqui em Blumenau. O investimento todo é do governo do estado seja para o Jesc ou Parajesc, então é reflexo deste trabalho investindo nestas duas áreas de fundamental importância para o nosso estado. Eu fui atleta de vôlei durante nove anos posso afirmar com certeza que o esporte só traz coisas boas como compreensão, entrega, superação, resumindo tudo, posso dizer que o esporte é vida”, afirmou Patrícia

Sérgio Galdino, o prefeito Egídio Maciel Ferrari reverenciaram a oportunidade de Blumenau novamente ser sede do esporte em um evento do calendário da Fesporte.

O presidente, Jeferson Batista, exaltou o trabalho realizado por Blumenau em diferentes áreas da Fesporte, destacando pontos que o esporte catarinense vem atingindo em 2025 “Blumenau é uma das referências no esporte do nosso estado e um município que realiza um trabalho exemplar criando uma secretaria específica para trabalhar exclusivamente e dedicada a pessoas com deficiência. Estas mesmas pessoas estão automaticamente ligadas ao paradesporto e aqui queria deixar os nossos parabéns. A Fesporte vive um ano único em 2025 com investimentos muito importantes para o esporte do estado e estar aqui em Blumenau prestigiando este Jesc certamente será uma etapa muito importante do nosso ano”, explicou Jeferson.

