Coral Artcanto celebra 24 anos com espetáculo que resgata memórias musicais

Foto: Divulgação PMBV



Neste 4 de julho, é celebrado no coral ArtCanto, mais que uma trajetória, mas também risadas, companheirismo, esforço e dedicação. O projeto social nasceu em 2001 pela Prefeitura de Boa Vista.

A diretora do projeto, Clara Zion, que integrou o coral aos 12 anos, contou como foi sua trajetória. “O ArtCanto para mim é, sem dúvida, transformação de vidas por meio da arte. Você encontra histórias lindas de superação, mudanças de comportamento, amor, carinho e muito afeto através de um trabalho social incrível. Contamos com o arranjo musical do nosso maestro, Israel Mafra, e todo o apoio da equipe técnica, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais”.

De jurado convidado para maestro do Artcanto, a história de Israel Mafra no projeto iniciou em 2022. Para ele, o coral é sinônimo de novos horizontes.

“Entrei para ser jurado em um evento do projeto e fui convidado para integrar a equipe de música. Hoje sou o maestro. Para mim, o ArtCanto é alegria e uma expectativa positiva. O resultado que eles oferecem é altamente satisfatório. A música deles é tocante e é vibrante. Muitos integrantes estão ingressando no ‘Jovem Aprendiz’ e alcançando seu primeiro emprego, tendo como base a passagem pelo coral. Isso é maravilhoso”, disse Israel.

Sobre o futuro do Artcanto, o maestro deseja gravar músicas com o coral e disponibilizá-las nas plataformas digitais. “Isso está no meu coração. É uma ideia que não é de agora. É algo que queremos colocar em prática, fazendo as pessoas daqui e o resto do Brasil, ouvirem as músicas que eles cantam”.

Incentivo

Da mesma forma, no projeto há cinco anos, a integrante Anna Freitas, de 13 anos, recebeu incentivo da mãe para ingressar no coral e contou que foram os anos mais valorizados de sua vida.

“O Artcanto me rendeu bastante amizades e lembranças incríveis de apresentações. Uma delas foi a minha primeira vez no ‘Natal da Paz’, em 2020. Eu lembro que entrei toda ‘felizinha’, mas nervosa, porque eu não sabia o que esperar de um grande evento. Vi muita gente me assistindo e foi muito mágico. Os meus amigos do coral me ajudaram a perder a timidez e alegrando minha vida”, conta a integrante.

Importância

Anna destacou ainda a importância do acolhimento dos novos integrantes e a convivência no coral. “Quando entram membros novatos ou novos servidores, nós os recebemos de braços abertos e os tratamos como parte da família. É importante fazer com que a pessoa se sinta acolhida, confortável e bem-vinda. Com essa socialização, descobrimos novas perspectivas para o coral”.

No final de 2020, a integrante Lays Trajano, de 15 anos, entrou para o Artcanto em busca de confiança e trabalho em equipe. Logo, isso mudou completamente sua vida. Além disso, ela aprendeu a confiar na própria voz, ouvir os outros com atenção e também a melhorar sua autoestima.

“O medo de se expor vai diminuindo e você começa a perceber que tem muito mais potencial do que imaginava. O coral se torna uma segunda família. Cantando juntos, criamos formas de expressar sentimentos, aliviando o estresse e encontrando alegria nos dias difíceis. É um momento que me emociona muito”, conta Lays.

Do mesmo modo, a integrante também relata a primeira participação em público. “Uma das lembranças mais marcantes do projeto foi o meu primeiro ‘Natal da Paz’ em 2021. Foi daí que eu percebi o que é coral. Percebi então, que eu não estava sozinha e que havia muitas pessoas me apoiando. Cantar não é só abrir a boca. É colocar alma em cada nota, transmitir então emoção em cada palavra e tocar no coração de quem ouve”.

Aniversário do ArtCanto com espetáculo

De acordo com a Prefeitura, o palco do Teatro Municipal vai estar iluminado para a celebração desta jornada. As canções que marcaram as gerações dos anos 1980, 1990 e 2000 terão apresentação no coral ArtCanto no espetáculo chamado “Art-TV: Resgatando Memórias”.

Sobre os preparativos para a apresentação, Clara Zion conta que estão trabalhando com temas animados, lúdicos e nostálgicos por exemplo.

“As crianças fzem um trabalho incrível. A gente está ensaiando há um mês com as músicas. O evento está aberto para a comunidade, então são as expectativas as melhores possíveis. Nos dedicamos muito e somos anfitriões desse grande espetáculo”.

Fonte: Da Redação