Sejuc realiza operações que atestam controle total de presídios de Roraima

A Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania) apresentou, nesta sexta-feira, 4, os resultados de duas operações realizadas nas unidades prisionais de Roraima: a 8ª fase da Operação Mute, e a Operação Prisão Segura, realizadas entre os dias 20 de maio e 2 de julho em todas as unidades.

No âmbito da Operação Mute, que consiste na revista geral no interior dos presídios em busca de aparelhos telefônicos, drogas, armas brancas e de fogo, carregadores e chips, não foram encontrados ilícitos.

A etapa foi feita na Unidade Prisional de Rorainópolis, localizada na região Sul de Roraima e, para essa ação, foram empregados 170 policiais penais e movimentados 2600 presos lotados em 427 celas e 30 alas de cinco unidades prisionais.

No caso da Operação Prisão Segura, que verificou a estrutura física dos estabelecimentos penais e aplicação correta dos procedimentos de segurança, 46 reeducandos voltaram ao sistema prisional por irregularidades identificadas na operação.

Deste total, 15 estavam irregulares com a fiscalização eletrônica, 11 albergados em descumprimentos foram recolhidos na capital e em Rorainópolis, bem como 11 mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, oito foragidos do albergue e de saída temporária foram recapturados e uma prisão por regressão de pena foi cumprida.

Os trabalhos foram realizados em todas as unidades prisionais do estado de Roraima no mês de maio e contaram com a participação da equipe da Dicap (Divisão de Segurança e Captura).

RESULTADOS POSITIVOS

A secretária da Justiça e da Cidadania, Michelly Viau Fernandes, ressaltou mais um resultado positivo para o sistema prisional roraimense, em especial a operação Prisão Segura.

“A operação Prisão Segura em si, além de fazer essa verificação interna das unidades, tanto questão estrutural quanto a realização dos procedimentos corretos, também serve para prevenir, orientar e verificar previamente os procedimentos e direcionar também os servidores e internos quanto à importância das regras dentro das unidades prisionais”, explicou

O assessor de operações penitenciárias da Sejuc, Pedro Vieira, frisou que as equipes da Polícia Penal de Roraima têm uma preocupação extra em relação à Unidade Prisional de Rorainópolis, uma vez que é um presídio que está distante da capital, Boa Vista.

“Por isso resolvemos levar essa fase dessas duas operações à única unidade no interior do Estado. Foi confirmado também os procedimentos de segurança da unidade, que é o mesmo modelo das unidades da capital. Ou seja, existe uma padronização no nosso Estado de todas as unidades prisionais, desde os procedimentos de segurança, material que os internos devem ter na cela, os procedimentos de educação, de remissão de pena.

Representante do Senappen destaca trabalho realizado em Roraima

As duas operações tiveram participação da equipe do Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias). Representante do órgão integrante da estrutura do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), o policial penal federal Ciro Veloso destacou que o trabalho realizado reafirma o que tem sido feito no Estado pela atual gestão, garantindo um sistema prisional com harmonia, segurança e ressocialização com qualidade.

“Pudemos ver nas unidades como os procedimentos estão sendo feitos de forma rígida, de forma que tem que ser. Infelizmente tem outros lugares que não é feito dessa forma como tem acontecido aqui. Então temos que parabenizar e dar esse retorno à imprensa e a sociedade. Todos os colegas que estão aqui presentes, todos os policiais penais, têm feito um trabalho de excelência no Estado. É um trabalho que vocês e a população tem que ficar honrada”, disse.

