Desempenho das exportações em Sorocaba cresce 72% em junho – Agência de Notícias

Com o a economia aquecida em Sorocaba, as exportações tiveram mais uma vez teve destaque no último mês. Em junho de 2025 houve aumento de 72,88% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 276,5 milhões em junho de 2025, ante US$ 159,9 milhões em junho do ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), divulgados nesta sexta-feira (4).

Com o valor apresentado agora, Sorocaba ocupa 3º lugar entre as cidades do interior paulista que mais exportam, ficando à frente de outros municípios do Estado de São Paulo de porte semelhante ou maior, como São José dos Campos (US$ 273,3 milhões), Piracicaba (US$ 246,6 milhões), Guarulhos (US$ 174,5 milhões), Campinas (US$ 84 milhões), Jundiaí (US$ 76,3 milhões), São Caetano do Sul (US$ 71,3 milhões), entre outros.

“Mais uma vez, Sorocaba ganha notoriedade em todo o Estado de São Paulo, devido a alta nas exportações de junho. Os dados são frutos de todo o empenho das Poder Público Municipal, que trabalha em conjunto com a iniciativa privada, além de todo profissionalismo do cidadão sorocabano que trabalha todos os dias em nossas unidades fabris. Com isso, ganhamos a confiança de empreendedores de fora do município, que tendem a migrar suas empresas para a cidade e aquecer ainda mais a economia de Sorocaba”, disse o chefe do poder Executivo, prefeito Rodrigo Manga.

Dentre os produtos mais exportados por Sorocaba, em junho, estão: automóveis de passageiros (US$ 155 milhões); partes e acessórios dos veículos automóveis (US$ 25,9 milhões), além de máquinas e aparelhos para colheita (US$ 11 milhões). No mesmo período, os principais destinos das exportações foram: Argentina (US$ 164,3 milhões), Colômbia (US$ 36,8 milhões) e Estados Unidos (US$ 15,8 milhões).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana, os incentivos fiscais impactam diretamente na economia local. “A Sede conta com profissionais técnicos que apresentam os diferenciais do programa de incentivos fiscais e de desburocratização aos investidores, além do acompanhamento das atividades empresariais até a pós-operação. Tudo isso gera mais garantia de segurança jurídica e administrativa ao município e às empresas que decidem operar aqui”, conclui.