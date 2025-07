Prefeitura segue promovendo melhorias no Santa Cruz 2

Posted on

O prefeito Marcus Soliva esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na última quinta-feira (21) assinando um convênio com o Governo Estadual de aproximadamente R$ 4 milhões para a construção da segunda etapa da “Avenida S”, uma grande alça viária que ligará duas importantes regiões do município: Pedregulho e Parque do Sol/Jardim do Vale. […]