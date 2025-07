Projeto financiado pelo FIA/SC beneficia 350 crianças e adolescentes em São José

Foto: Divulgação/Secom

O projeto de agroecologia para crianças e adolescentes Pés no Chão e Mãos na Terra, que recebeu recursos do Fundo da Infância e Adolescência de Santa Catarina, está beneficiando 350 crianças e adolescentes do Educandário Santa Catarina, em São José e despertando a conscientização ambiental. Na escola as atividades vão desde o plantio até a colheita de hortaliças, verduras, legumes, além do cultivo de árvores.

Graças ao FIA a instituição recebeu quase R$ 240 mil, um valor que foi fundamental para a execução do projeto. “Os recursos do FIA/SC foram fundamentais para fortalecer o projeto e viabilizar tudo que estamos fazendo aqui. Percebemos, diariamente, nas oficinas o impacto positivo nas crianças e adolescentes que participam do projeto. Aqui elas podem plantar e consumir um alimento de qualidade”, explica Luan Morgan, engenheiro agrônomo e responsável pelas oficinas do projeto.

Ele lembra ainda que cada turma, com crianças de 4 a 5 anos de idade e também de 6 a 14 anos, participa por uma hora e 20 minutos, uma vez por semana. “Para muitos é novidade porque a maioria das crianças são urbanas e agora começaram a entender melhor de onde vem a comida. Ao longo da oficina vamos respondendo sobre as curiosidades que as crianças têm sobre o assunto e aprendendo as crianças também ajudam a conservar o meio ambiente”, completa Luan.

Para as amigas Tamile Rosa de Oliveira e Isadora Fernandes de Souza, de 13 anos, o projeto fez toda a diferença. “O que eu mais gosto é plantar as hortaliças, verduras e legumes. Antes eu tinha uma percepção diferente e agora eu sei, por exemplo, que em uma semana a alface já está grande e pronto para colher”, disse Isadora de Souza. Já Tamile de Oliveira conta que ensinou o que aprendeu nas oficinas de agroecologia para a mãe.

O projeto Pés no Chão e Mãos na Terra, que foi um dos muitos beneficiados pelo FIA/SC, também tem três encontros junto com as famílias. A chamada “vivência na natureza” inclui visitas na horta e contação de histórias num momento de integração com os pais e as crianças aos sábados.

Novos editais

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, o FIA financia projetos inovadores de todas as áreas. “Desde esporte até cultura, para crianças que estejam em situação de vulnerabilidade ou não e neste momento estamos com editais abertos para a inscrição de propostas”, disse.

As entidades da sociedade civil e os órgãos governamentais que quiserem podem inscrever projetos para o edital de 2025 do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) até o dia 31 de julho. No total serão R$ 55 milhões em investimentos para financiar projetos voltados à promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. São R$ 35 milhões para organizações da sociedade civil e R$ 20 milhões a órgãos governamentais.

Uma das novidades deste ciclo de editais é a inclusão de um eixo voltado à inovação social e sustentabilidade, o que demonstra a evolução nas prioridades e estratégias no atendimento a criança e adolescente em Santa Catarina. Outra mudança importante é que cada entidade da sociedade civil e cada órgão governamental poderá inscrever apenas um projeto, mas com valores máximos ampliados em relação aos editais anteriores.

