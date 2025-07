Sesau promove encontro do Programa Mais Médicos com foco no combate à malária

A Sesau (Secretaria de Saúde de Roraima) promoveu nesta sexta-feira, 5, o 2º Encontro Locorregional da Supervisão Acadêmica do Programa Mais Médicos para o Brasil. O evento, realizado em parceria com o Ministério da Saúde e a UFRR (Universidade Federal de Roraima), reuniu médicos de todos os municípios do Estado, com foco especial no combate à malária.

Atualmente, cerca de 270 médicos do programa atuam nos 15 municípios de Roraima.

“Quando eles chegaram em Roraima, eles foram destinados para o município e não tivemos a oportunidade de instruir eles sobre a nossa endemia, que é a malária. E esse encontro hoje é de suma importância, porque apesar de eles já estarem nos municípios, eles estão tendo um pouco de dificuldade em relação à malária e diagnóstico da malária”, destacou o gerente do Núcleo Estadual de Controle da Malária, Gerson Castro.

Participaram da atividade médicos intercambistas, supervisores acadêmicos e representantes da Atenção Primária dos municípios. Também foram discutidas boas práticas de cuidado, estratégias de educação permanente e fortalecimento da rede básica em populações indígenas, ribeirinhas e rurais.

O encontro teve como foco principal a malária, com abordagens sobre epidemiologia, diagnóstico, manejo clínico e tratamento da doença, além de debates sobre estratégias para reforçar a atuação dos médicos frente aos desafios locais da saúde pública.

“Esse encontro é importante porque visa integrar as ações de saúde do programa em toda a região, aprimorando as condutas médicas, propiciando trocas de experiências para o engrandecimento do trabalho e fazendo com que possamos difundir o conhecimento entre o maior número possível de médicos que atuam na atenção básica”, explicou a tutora principal do Programa Mais Médicos em Roraima e professora da UFRR, Stella Maris Seixas.

