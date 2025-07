GCM detém foragido neste domingo (6) – Agência de Notícias

Foto: GCM/Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) ligada à Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), deteve, neste domingo (6), um homem de 35 anos, por roubo, no Centro de Sorocaba. O autor do crime teria subtraído a bolsa de uma mulher, de 45 anos.

Durante patrulhamento preventivos na Rua Francisco Scarpa, no Centro, a GCM encontrou a vítima, aos gritos, logo após a ocorrência. Ela informou a equipe que um homem havia roubado sua bolsa. Por meio do dispositivo Smart Sampa – Sorocaba, a GCM conseguiu verificar as características do indivíduo, a direção que ele tomou e localizá-lo, logo em seguida.

O autor do crime foi encontrado nas proximidades do Mercado Municipal. Com ele, foi encontrada uma bolsa, com um celular, R$136 reais em dinheiro e um cartão com passes de ônibus.

Durante consulta, foi constatado que o mesmo era foragido da polícia. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado ao Distrito da Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.