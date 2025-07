Mostra Fotográfica 9 de Julho abre programação de aniversário de Boa Vista com anúncio de vencedores

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Boa Vista deu início à celebração de seus 135 anos com talento e criatividade, na abertura da Mostra Fotográfica 9 de Julho, no Centro de Atendimento ao Turista (Prédio da Intendência). A solenidade ocorreu nesta sexta-feira, 4, com o anúncio dos vencedores da edição deste ano.

Com o tema “Boa Vista seguindo em frente, nossa gente, nossos sonhos, nossas conquistas“, a proposta de 2025 foi revelar em imagens o espírito de esperança, a generosidade, assim como o carinho, a fraternidade e o bem-querer que a cidade promove entre os cidadãos nos espaços públicos, históricos, culturais e de esporte.

Conforme o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), Dyego Monnzaho, a mostra é um retrato poético da cidade. “Tivemos trabalhos com muito lirismo. O concurso nos apresentou uma Boa Vista que, muitas vezes, passa despercebida. Os vencedores nos lembram que temos talentos incríveis. E a fotografia é um deles”, destacou.

Categorias

A mostra premiou seis fotógrafos, divididos nas categorias amador e profissional, com troféus, medalhas, assim como dinheiro. O destaque entre os amadores foi Sérgio Francisco Mongin da Silva, vencedor do 1º lugar com um clique capturado na Praça das Águas, no monumento “Eu Amo Boa Vista”.

“A foto foi tirada durante um passeio. Ela representa a convivência em espaços que conquistaram segurança, beleza e o amor do povo. Não tinha grandes expectativas, mas ser premiado foi uma alegria imensa”, contou Sérgio.

Além disso, na categoria profissional, Gildo Sousa dos Santos Júnior, ficou em 1º lugar com a obra “Correndo atrás dos sonhos”, fotografada na Praça Ayrton Senna. Inspirado pelas manhãs movimentadas da cidade, ele capturou corredores, ‘flutuando’ entre o chão e os ‘sonhos’.

“Quis mostrar esse movimento crescente em Boa Vista, de gente buscando saúde e qualidade de vida. Gostei demais de fotografar em alto disparo e o resultado foi essa foto. Eu amei o processo”, disse Gildo.

Tradição no calendário cultural da cidade

Criada em 2013, a Mostra Fotográfica 9 de Julho é uma tradição no calendário cultural da cidade. Consolidada como um dos eventos mais aguardados da programação de aniversário, ela então transforma a fotografia em ponte entre passado, presente e futuro, eternizando momentos da transformação urbana e social da capital roraimense.

A exposição segue aberta para visitação no Centro de Atendimento ao Turista, sendo um convite à contemplação e à valorização dos olhares que fazem Boa Vista ainda mais bonita.

Confira os vencedores da edição 2025:

Categoria Amador

1º – Sérgio Francisco Mongin da Silva

2º – José Victor Dornelles Mattione

3º – Cauê Rosales Barbosa

Categoria Profissional

1º – Gildo Sousa dos Santos Júnior

2º – Jônatas Maia Lavor

3º – Thales Thyago Moreira Santos

Fonte: Da Redação