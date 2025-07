Agência Minas Gerais | Seminário do Governo de Minas apresenta as oportunidades do mercado islâmico para empreendedores do estado

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recebeu, nessa quinta-feira (3/7), o segundo dia do “Seminário Brasil — Países Árabes: Conectando Minas Gerais às Oportunidades Internacionais”, evento realizado pelo Governo de Minas, para apresentar aos empreendedores mineiros, as principais oportunidades no comércio exterior com países árabes.

Na última terça-feira (1/7), o evento ocorreu em Belo Horizonte. Nos dois dias, os empresários que participaram do seminário, aprenderam sobre o cenário econômico dos mercados islâmicos e das potencialidades para os produtos mineiros.

A certificação Halal, documento que garante que as mercadorias seguem as leis islâmicas, foi um dos destaques do evento, sendo importante para os produtos mineiros, uma vez que, está ligada a alimentos, fármacos e cosméticos.

Em Uberlândia, a mineira Erlan Foods, empresa do setor alimentício e especializada na venda de doces, apresentou como obteve sucesso em seus negócios com o mercado árabe.

Já em Belo Horizonte, a Plena Alimentos, também do segmento alimentício, apresentou sua experiência em negócios com seus clientes do Oriente Médio.

O seminário foi promovido por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-MG), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater–MG), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB).

“Em 2024, o mercado árabe simbolizou US$ 3,5 bilhões em exportações, em diversos segmentos, como mineração, agropecuária e o setor alimentício. O Triângulo Mineiro e Uberlândia têm potencial gigantesco, sobretudo no segmento do agronegócio e farmacêutico, para pautar o aumento das exportações e impactar os números de Minas Gerais”, destacou o subsecretário de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas da Sede-MG, Daniel Medrado.