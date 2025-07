Famílias se conectam com a natureza no Avoando SFX

Rosi Masiero





Urbanismo e Sustentabilidade

A manhã deste sábado (5) começou de forma especial em São Francisco Xavier com uma emocionante observação de aves no Parque dos Pássaros, como parte da programação do Avoando SFX 2025.

A atividade reuniu cerca de 100 pessoas entre entusiastas, especialistas, moradores e visitantes — muitos deles acompanhados de suas famílias. Crianças, jovens e adultos compartilharam juntos a experiência de contemplar a natureza em sua forma mais viva.

Entre os mais animados estava Daniel Moderno, de apenas 12 anos, que veio de São Roque (SP) com a família especialmente para participar do evento. Com máquina fotográfica, lentes especiais e olhos atentos, ele conseguiu registrar belas imagens da majestosa Jacurutu (Bubo virginianus), a maior coruja das Américas.

Imagem da coruja Jacurutu, registrada por Daniel Moderno, 12 anos, na manhã deste sábado

“É minha primeira vez aqui em São Francisco Xavier e estou achando uma experiência incrível. A diversidade de aves é gigantesca”, contou o garoto, que já mantém perfis nas redes sociais voltados à observação e conservação de aves.

Outro jovem apaixonado pela natureza é Tito Felipe Alves, de 11 anos, que se encantou pelo universo da observação aos 4 anos de idade. Ele veio com a família de São José dos Campos especialmente para participar do festival. “Estou achando muito legal e pretendo voltar mais vezes”, disse.

A atividade reforça o espírito do Avoando SFX: aproximar pessoas da natureza, promovendo momentos de conexão, descoberta e encantamento.

A família de Tito Alves veio de São José para participar da atividade / Foto: PMSJC

Abertura

A abertura oficial do festival aconteceu na sexta-feira (4), na Praça Cônego Manzi, com a presença de autoridades e convidados especiais. O encerramento da noite foi o show “Mais um Jeca na Estrada”, com Giba Reys e Banda Kapiau.

O Festival é promovido pela Prefeitura de São José dos Campos com a SAVE Brasil e a cada ano vem conquistando mais público, consolidando o evento no calendário de ações da cidade voltado à preservação e conservação da natureza.

Entre os convidados desta 5ª edição estão especialistas renomados como Gabriela França, Marco Silva, Willian Menq, Jéssica Menq e Alice Reisfeld, além de grupos de educação ambiental e conservação de aves em todo o país.

A programação segue até domingo (6), com palestras, oficinas, vivências noturnas e novas saídas para observação de aves.

Veja a programação

Sábado – 05/07

7h – Observação de aves – Gabriela França e Marco Silva (SAVE Brasil) – Parque dos Pássaros

11h – Papo de passarinho: Mulheres na Conservação – Marília Fanucchi – Parque dos Pássaros

13h – Oficinas infantis – Casa de Cultura de São Francisco Xavier

14h30 – Oficina: Identificação de Aves Limícolas do Brasil – Juliana Vitório (SAVE Brasil) – Praça Cônego Manzi

18h30 – Palestra: Projeto Rolinha-do-planalto: Conservação Integrada – Alice Reisfeld (SAVE Brasil) – Praça Cônego Manzi

19h25 – Palestra: Os Segredos das Aves de Rapina do Brasil – Willian Menq (Planeta Aves) – Praça Cônego Manzi

20h – Vivência com aves noturnas – Gabriela França e Marco Silva – Apoena Chalés da Ilha

Domingo – 06/07

7h – Observação de aves – Gabriela França e Marco Silva – RPPN Alto do Deco – SFX

8h – Observação de aves – Vagner Camilotti (Observatório de Pássaros) – Parque Vicentina Aranha – São José dos Campos

10h – Papo de passarinho: Bastidores do Planeta Aves – Jéssica Menq e Willian Menq (Planeta Aves) – RPPN Alto do Deco – SFX



