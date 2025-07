IFSP lança concurso de inovação sustentável com premiação de eletrônicos – IFSP

Soluções criativas para a destinação correta de resíduos podem render tablets, celulares e smartwatches a estudantes dos cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) lançou, por meio do Edital n.º 148/2025, o concurso Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável, que tem como objetivo engajar a comunidade acadêmica no desenvolvimento de soluções para a destinação ambientalmente correta de resíduos. A iniciativa é promovida pelas pró-reitorias de Extensão e Cultura (PRX), Administração (PRA), Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD), em parceria com a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inova).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de agosto. O concurso é voltado a estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos (integrado, concomitante e subsequente) e de nível superior dos campi do IFSP, com participação individual ou em grupos de até três pessoas.

Com o tema “Soluções Inovadoras para a Destinação Correta de Resíduos: Da Teoria à Prática”, os participantes deverão propor ideias criativas e aplicáveis que envolvam reutilização, reciclagem, compostagem, tecnologias para gestão de resíduos ou modelos de economia circular.

Entre as entregas obrigatórias estão: uma maquete (física ou virtual), um relatório descritivo de até cinco páginas, um vídeo de apresentação de até três minutos e o termo de aceite do edital. O envio deverá ser feito por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/jMkVgvUNfQuCmAj76.

A premiação inclui equipamentos eletrônicos oriundos de apreensões da Receita Federal:

1º lugar: iPad 10 (64GB), celular Redmi Note 13, Redmi Buds 6 Play e smartwatch Amazfit GTS.

2º ao 7º lugar: Celular Redmi Note 13, Redmi Buds 5 Pro e smartwatch Amazfit GTS.

Projetos com destaque também receberão certificados de Menção Honrosa.

As entregas dos projetos deverão ser feitas até 16 de setembro. A avaliação ocorrerá entre os dias 18 e 30 de setembro, com o anúncio dos vencedores e a cerimônia de premiação previstos para o dia 9 de outubro.

A comissão julgadora irá avaliar os projetos com base em critérios como: inovação e criatividade (30%), impacto e sustentabilidade (25%), viabilidade e aplicabilidade (20%), qualidade das entregas (15%) e aderência ao tema (10%).

Não haverá repasse financeiro para o desenvolvimento das propostas, e os prêmios não possuem garantia de funcionamento, manutenção ou troca por parte da Receita Federal ou do IFSP. Os projetos poderão ser apresentados em eventos institucionais, com a devida preservação da autoria dos participantes.

Mais informações confira o Edital n.º 148/2025.