Atletismo joseense conquista 12 medalhas nos Jogos Regionais

O atletismo foi destaque nesta segunda-feira (7), no Centro Poliesportivo João do Pulo, durante a disputa dos Jogos Regionais 2025, que acontece em São José dos Campos. A equipe joseense mostrou força e regularidade, conquistando 12 medalhas (2 ouros, 5 pratas e 5 bronzes) nas competições que aconteceram durante a manhã e tarde. As disputas prosseguem nesta terça (8).

Destaque para Vitor Hugo da Costa, que sagrou-se campeão no salto com vara masculino, representando um dos ouros da delegação. Outro destaque foi Felipe Teixeira, que venceu com autoridade os 400 metros rasos, cravando o tempo de 49,94, e ainda ajudou o revezamento 4x100m masculino a conquistar a medalha de prata.

Entre as mulheres, o revezamento 4x100m formado por Lauren Benanse, Bruna Machado, Alícia Almasi e Camile Schneider também brilhou, garantindo o vice-campeonato.

Destaques individuais

Além dos campeões, a equipe conquistou ótimos resultados em diversas provas. Nos 800m, tanto Laís Santos quanto Patrick da Silva subiram ao pódio como vice-campeões em suas categorias. Sarah Stefani, além de ser quarta colocada nos 800m, também foi vice nos 400m feminino.

Laís Santos (esq) foi medalha de prata na prova de 800m rasos

Marilene Ferreira levou o bronze nos 5.000m feminino

Mário Junior foi outro nome importante, garantindo o 2º lugar no lançamento do disco com a marca de 47,08m. Já Paulo Henrique da Silva ficou com o vice-campeonato nos 110m sobre barreiras, além de competir na final dos 100m rasos.

Tiffany Corrente levou bronze no salto com vara feminina

Bronze

A equipe ainda acumulou medalhas de bronze importantes, como Camile Schneider, nos 100m rasos femininos (12,91); Marilene Ferreira, nos 5.000m feminino (19.22.82); Tiffany Corrente, no salto com vara feminina (2,10m); Alícia Almasi, salto à distância (5,24m) e Lauren Benanse, nos 100m com barreiras (17,67).

Outros atletas joseenses também somaram pontos importantes para a equipe. Na classificação geral São José soma 87 pontos no masculino e 95 no feminino, ocupando a segunda colocação, atrás de Pinda.



