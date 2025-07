Governador Jorginho Mello prestigia solenidade de posse da Diretoria da Acij em Joinville

Ato realizado na noite desta segunda-feira, 7, marcou a reeleição do presidente Guilherme Bertani para mais um ano à frente da associação empresarial do Norte do Estado – Foto: Roberto Zacarias /SECOM

O governador Jorginho Mello prestigiou a solenidade de posse da Diretoria da Associação Empresarial de Joinville (Acij) realizada na noite desta segunda-feira, 7, no Norte do Estado. Atual presidente da Acij, o empresário Guilherme Bertani foi reeleito e continuará à frente da associação joinvilense durante o próximo ano, até julho de 2026.

Ao falar para cerca de 700 convidados, entre empresários e lideranças políticas da região que lotaram o Joinville Square Garden para a solenidade, o governador destacou os 114 anos de história da Acij e a importância do trabalho da instituição em prol do desenvolvimento econômico de Santa Catarina. “A CIJ é símbolo de união e desenvolvimento. Uma parceira fundamental para impulsionar a economia e fortalecer o ambiente de negócios em Santa Catarina”, enalteceu Jorginho Mello.

Foto: Roberto Zacarias /SECOM

Atualmente, a Acij conta com pouco mais de 1,8 mil empresas associadas, que juntas garantem cerca de 70% dos 220 mil empregos formais do mercado de trabalho do município. “Joinville é o motor econômico do nosso estado. Investir aqui é investir no futuro de Santa Catarina”, destacou o governador.

Cidade mais populosa de Santa Catarina, Joinville é uma das principais economias do Estado e tem o 4º maior PIB entre os municípios do Sul do Brasil.

Secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert acompanhou o governador Jorginho Mello a Joinville, onde houve a posse da Diretoria da Acij. “A visão e o trabalho empreendedor de vocês faz de Joinville um dos propulsores da economia de Santa Catarina. Com muito critério e responsabilidade, cabe ao Governo do Estado ser cada vez mais parceiro do setor produtivo, incentivar a criação, a inovação e a diversificação dos negócios para fortalecer as empresas catarinenses”, disse o secretário.