Miranda investe em obras e equipamentos de mobilidade, saúde, educação e infraestrutura – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



O município de Miranda está em ritmo acelerado de desenvolvimento com a execução de um conjunto de obras pactuadas com o Governo do Estado na segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo. Os projetos contemplam áreas estratégicas como mobilidade urbana, saúde, educação, lazer e infraestrutura, dentro de uma política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância de concluir obras que já estão em andamento no município. “É fundamental que Miranda priorize a finalização de projetos em execução. São equipamentos e serviços essenciais para a população”, afirmou.

O prefeito Fábio Florença também ressaltou a relevância dos investimentos e agradeceu o apoio recebido. “Quero agradecer aos deputados, vereadores e ao governador Riedel. Ficamos muito felizes com tanta gente batalhando e ajudando Miranda a crescer”, declarou.

AVISO DE DISPENSA Nº. 21/2025 – AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MUSICAL, PARA BANDA MUNICIPAL DE BONITO/MS, AO QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR INTERVENIÊNCIA DO CRAS – Prefeitura Municipal de Bonito

Obras no CRS Aero Rancho não afetam atendimento, que segue em prédio anexo no complexo – CGNotícias

Entre as obras acordadas, está a implantação de um Centro de Hemodiálise, que vai ampliar a capacidade de atendimento da saúde local, evitando o deslocamento de pacientes para outros municípios.

Na educação, a escola na Aldeia Moreira está em fase final de construção e vai oferecer uma estrutura adequada para atender estudantes indígenas da região, promovendo mais inclusão e acesso ao ensino de qualidade.

Outro projeto relevante é a conclusão do complexo esportivo no Parque José Lourenço, que vai oferecer novas opções de lazer e incentivar a prática de esportes para jovens e famílias.

Já a Rua Benjamin Constant, uma das principais vias urbanas da cidade, passa pela fase final de recapeamento, com melhorias estruturais que visam mais segurança e fluidez no trânsito.

atendimento domiciliar do HRMS oferece qualidade de vida e desafoga leitos hospitalares – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Bonito participa do 1º Seminário Regional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil da Região Centro-Oeste – Prefeitura Municipal de Bonito

Diversas obras já foram concluídas como a restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município, reformas das escolas estaduais Carmelita Canale Rebuá, Dona Rosa Pedrossian, Caetano Pinto e perfuração de poço na E.E Prof. Atanásio Alves, localizada na Aldeia Lalima, além da instalação de gerador na Escola Carmelita Canale Rebuá. Também foram concluídas a ampliação do sistema de esgoto e abastecimento de água, realizado pela Sanesul, e com 7,6 km de rede e 476 novas ligações;

Encontram-se em execução, a drenagem e restauração do pavimento na Rua Benjamin Constant e no bairro Nossa Senhora Aparecida, a reforma do Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho, a construção de 60 unidades habitacionais nas comunidades indígenas Babaçu, Moreira e Passarinho;

A reunião foi acompanhada pelos deputado federal Beto Pereira, os deputados estaduais Jamilson Name, Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Renato Câmara, Rinaldo Modesto, Pedro Caravina, coronel Davi e Pedrossian Neto, além do secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara.

Alexandre Gonzaga – Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende