Lançamento e entrega de obras marcam início das comemorações dos 77 anos de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito realiza hoje, às 17h, na Praça da Liberdade, a cerimônia para entrega e lançamento de obras que somam R$ 55 milhões em investimentos. Com recursos próprios e em parceria com os governos Federal e Estadual, as ações visam promover melhorias na infraestrutura, saúde, educação e urbanização da cidade.

O evento marca o início das comemorações pelo 77º aniversário de Bonito, que será celebrado no dia 2 de outubro. Além da entrega de obras já concluídas, a solenidade contempla a autorização para início de novos projetos que irão beneficiar diversos bairros e setores do município.

A solenidade contará com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, do senador Nelsinho Trad, do deputado estadual Paulo Corrêa, vereadores e autoridades locais. A Prefeitura convida toda a população a prestigiar a cerimônia e acompanhar as transformações que estão acontecendo na cidade.