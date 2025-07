Nova Iguaçu: Ouvidoria Itinerante visita mais dois bairros nesta semana

A Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria de Nova Iguaçu (SEMAGO) promove, nesta semana, a segunda edição do programa Ouvidoria Itinerante. A medida visa encurtar a distância entre a prefeitura e a população, levando a estrutura da ouvidoria existente na sede do Poder Executivo para as ruas da cidade. Desta vez a ação será realizada na URG Vila de Cava, nas regiões de Corumbá e Santa Rita.

Nesta terça-feira (8), uma base móvel da equipe da SEMAGO estará no cruzamento da Avenida Fuscão com a Rua Pacheco Vilena, no bairro Corumbá. Na quinta-feira (10), o atendimento será na Rua Carlos Gomes, na altura do nº 25, em Santa Rita. Nos dois dias, a população poderá buscar pelos serviços oferecidos das 10h às 15h.

O programa Ouvidoria Itinerante tem como objetivo descentralizar o atendimento e facilitar o acesso aos serviços da prefeitura. As equipes recebem manifestações dos munícipes nos bairros, como sugestões, reclamações e elogios, e as direcionam aos órgãos competentes, estreitando laços entre a administração pública municipal e o cidadão.

“A população poderá solicitar serviços como tapa buraco, desobstrução de esgoto, iluminação pública, desocupação de solo público, saneamento básico, entre outros. Além disso, serão divulgados outros programas do governo, ações e canais digitais existentes de diferentes secretarias da Prefeitura”, explica Ricardo Rosas, secretário da SEMAGO.

Na primeira edição do programa, realizada na região de Comendador Soares, nos dias 23 e 26 de junho, 95 moradores dos bairros Ouro Verde e Jardim Alvorada foram atendidos.