Prefeitura capacita agentes comunitários de saúde para aumentar cobertura vacinal em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP), iniciou, nesta terça-feira (8), uma capacitação para os agentes comunitários de saúde (ACS), no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, no Bairro dos Estados. A iniciativa, que segue até a próxima quinta-feira (10), busca fortalecer a busca ativa por pessoas com vacinação incompleta, visando aumentar as coberturas vacinais na Capital.

“A busca ativa em vacinação é procurar no território quem não tem vacina e quem está com o esquema vacinal incompleto, para justamente atualizar este referido esquema. Muita gente pode dizer até que perdeu o cartão [de vacina], mas não se preocupe, pois ofertaremos as doses conforme faixa etária. Só não podemos deixar as pessoas sem a vacina”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Tendo em vista a importância do ACS no processo de busca ativa e comunicação direta com a população, a gestão vê a capacitação como uma estratégia para a elevação das coberturas vacinais, atingindo públicos de todas as faixas etárias. Tal estratégia faz parte de um acordo, realizado com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal.

Conforme a gerência da Atenção Básica da SMS-JP, a busca ativa por vacinação realizada pelos agentes é fundamental para aumentar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população contra doenças preveníveis. Eles desempenham um papel crucial ao identificar pessoas com esquemas de vacinação incompletos, orientando-as sobre a importância da vacinação e fazendo o devido encaminhamento para o serviço de saúde.

“Os agentes comunitários de saúde, por meio de visitas domiciliares, conhecem a realidade de suas comunidades e podem identificar indivíduos que não foram vacinados ou que estão com a vacinação atrasada. Vale ressaltar a importância da população sempre atender e abrir suas portas para o seu agente de saúde, que anda sempre com fardamento com identificação do Município”, orientou Irna Emanuelle, gerente da Atenção Básica da SMS-JP.

Após essa estratégia de capacitar os agentes comunitários de saúde, a próxima etapa da ação será no próximo dia 19 de julho, onde haverá um ‘Dia D’ de vacinação, das 8h às 12h, abrangendo todas as unidades de saúde de João Pessoa.