Programa do Governo de Roraima é finalista do Prêmio Excelência em Gestão 2025

O programa Potencializando Mulheres, iniciativa do Governo de Roraima para promover a autonomia econômica, social, financeira e política de mulheres, foi anunciado como um dos seis finalistas do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Nesta etapa, o projeto chega à final e foi selecionado entre 333 projetos de todo o Brasil. O resultado final será divulgado em 27 de agosto, em Brasília (DF).

Desde 2019, o programa criado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) já beneficiou mais de 2.200 mulheres com a liberação de mais de R$ 15 milhões em microcréditos com condições facilitadas, reforçando a abertura, formalização e expansão de negócios liderados por mulheres em todo o Estado.

Além do fomento ao empreendedorismo, a iniciativa tem impacto positivo e contribui para o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), que prevê o trabalho para a redução da pobreza e da violência contra mulheres e meninas e a promoção da autonomia econômica e social.

A divulgação foi feita durante evento da Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) no auditório da Setrabes que marcou o início da elaboração do Orçamento estadual para 2026 com a participação do diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, que elogiou a iniciativa:

“Estou muito feliz de estar aqui em Roraima e trazer esta novidade. A escolha do projeto Potencializando Mulheres vem de um funil de 333 projetos do Brasil todo e chega à final e agora é um dos seis finalistas, então estamos falando de algo notável. O resultado final será em 27 de agosto, em Brasília”, disse.

O governador Antonio Denarium celebrou o reconhecimento nacional do projeto, reforçando que é uma política de governo que transforma vidas e impulsiona a economia de Roraima com inclusão e igualdade. “Vamos seguir fortalecendo ações como essa, que valorizam as mulheres, geram oportunidades e reduzem desigualdades”, frisou.

A secretária da Setrabes, Tânia Soares, ressaltou os impactos do projeto no empoderamento feminino e os resultados sociais e econômicos. “O Potencializando Mulheres de fato potencializa saberes, experiências, vivências e interesses das mulheres. Ele tem efeito imediato no aumento do poder econômico das mulheres, na própria autoestima e no reconhecimento dos direitos delas e faz com que as mulheres realmente se destaquem cada vez mais por diversas ações e atividades”, afirmou.

O PROJETO

A Setrabes idealizou o projeto, que é executado pela CEPPM (Coordenação de Políticas para as Mulheres) em parceria com a agência Desenvolve-RR na liberação do microcrédito. A UFRR (Universidade Federal de Roraima), a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o Sebrae-RR são instituições parceiras.

A atuação do Potencializando Mulheres vai além da concessão de crédito. O programa integra formação técnica, oficinas temáticas e acompanhamento pós-crédito, abrangendo diferentes perfis e territórios – indígenas, migrantes, urbanas, ribeirinhas e egressas do sistema penal. A articulação com redes locais, como associações, escolas e igrejas, fortalece a mobilização territorial e promove arranjos produtivos locais liderados por mulheres.

O post Programa do Governo de Roraima é finalista do Prêmio Excelência em Gestão 2025 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.