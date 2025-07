Fazenda autua cargas irregulares durante fiscalização em rodovia no Sul do estado

Ação com auditores fiscais na SC-445 em Içara identificou produtos sem nota fiscal ou com documentação em desacordo com a mercadoria transportada. Fotos: Divulgação

Uma operação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resultou na autuação de sete veículos que transportavam cargas com irregularidades fiscais nesta terça-feira, 8, em Içara, no Sul do estado.

Cerca de 90 veículos foram inspecionados no posto da PMRv, no km 62 da rodovia SC-445. A ação teve a participação de cinco auditores fiscais da Gerência Regional da Fazenda em Criciúma.

Entre as irregularidades verificadas, foram identificadas mercadorias sem nota fiscal ou com divergências entre a carga efetivamente transportada e a documentação apresentada. O valor total das mercadorias irregulares passa de R$ 340 mil.

Novas operações com foco nas mercadorias em trânsito serão intensificadas pelo Fisco catarinense nos próximos meses. “Operações como essa protegem os negócios que agem dentro da lei e preservam a saúde econômica do Estado”, reforça o gerente regional da SEF/SC em Criciúma, auditor fiscal Léo Leoberto Guimarães Patrício.

