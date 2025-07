Curso de férias do Parque da Biquinha tem início nesta sexta-feira (11) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba dará início, nesta sexta-feira (11), ao curso de férias “Aventura no Parque”, no Parque da Biquinha, com o tema “Reconhecendo os animais silvestres e os animais domésticos”. A programação ocorre na sexta-feira, somente para as crianças de 8 a 10 anos já inscritas e, no sábado (12), com a presença também dos familiares.

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o curso de férias tem como objetivo aproveitar esta época de recesso escolar para ensinar crianças e seus familiares um pouco mais sobre meio ambiente, além de promover a conexão deles com a natureza e o lazer ao ar livre.

A programação vai estimular os participantes a conhecerem os espaços do Parque da Biquinha e da cidade, e criar uma conexão emocional com a natureza, respeitando os cuidados com o meio em que vivemos.

Durante o curso de férias, serão apresentados animais domésticos e silvestres, possibilitando o reconhecimento daqueles que precisam de cuidados humanos e podem ser pets, assim como os que vivem em florestas, em seu habitat natural, e não precisam do ser humano. Eles também vão aprender a reconhecer maus-tratos, saber os direitos dos animais, entender o que é bem-estar animal e o que é guarda responsável. As crianças vão explorar o conceito de espécies nativas e exóticas, sabendo diferenciar e compreender os riscos e crimes ambientais por manter um animal silvestre em casa.

Para isso, a programação gratuita contará com trilha pelo Parque da Biquinha para conhecer o habitat dos animais silvestres, bate-papo sobre o tema do curso de férias, oficinas com o reaproveitamento de materiais, jogos cooperativos e muito mais.

A Sema também programou a realização de uma tarefa social de arrecadação de ração de cães e gatos e/ou cobertores e roupinhas pet, que serão destinadas a ONGs que resgatam animais abandonados, cadastradas junto ao Fundo de Solidariedade Social (FSS) de Sorocaba.

O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações pelo telefone: (15) 3224-1997.