“A Santa Casa – Teatro na Rua” se apresenta neste final semana em vários espaços públicos em Boa Vista e Cantá



Foto: Divulgação



O projeto “A Santa Casa – Teatro na Rua” chega às ruas, no mês de abril, com intervenções cênicas em espaços públicos de Boa Vista e no município de Cantá. A iniciativa propõe uma experiência artística intensa e sensível. O objetivo é transformar os espaços cotidianos em territórios de escuta, reflexão e encontro, levando o teatro para além das paredes convencionais e aproximando-o diretamente do público.

Inspirado no espetáculo original “A Santa Casa”, o trabalho apresenta fragmentos poéticos da peça no formato de teatro de rua, com enredo que atravessa o tempo e dá voz a mulheres de diferentes épocas. Em cena, histórias de amor, dor, silêncio e resistência emergem em uma linguagem corporal e sensorial, revelando camadas íntimas da experiência feminina. A dramaturgia não linear rompe com narrativas tradicionais e convida o espectador a mergulhar em memórias, afetos e conflitos que ainda ecoam na contemporaneidade.

Onde acontece

As intervenções acontecem em espaços de grande circulação, como o Centro Histórico de Boa Vista, a Feira do Produtor, o Terminal Urbano e o município de Cantá. As apresentações são gratuitas e abertas ao público. Na apresentação, busca-se uma relação direta, orgânica e impactante entre artistas e espectadores, com a perspectiva de aproximar o teatro do cotidiano das pessoas e promover o acesso democrático à arte.

A proposta também se estende para além da cena, promovendo rodas de conversa que ampliam o diálogo, fortalecem a escuta coletiva e promovem o contato direto com o público. A apresentação realizada na Casa da Cultura (Sede da Academia Roraimense de Letras), no centro histórico de Boa Vista, contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso para pessoas surdas.

Com um elenco potente e uma construção coletiva, o projeto reafirma o teatro como ferramenta de transformação social, capaz de provocar, emocionar e ressignificar olhares.

O presente projeto está sendo realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Roraima, com apoio do Ministério da Cultura / Governo Federal e da Academia Roraimense de Letras. O projeto reforça a importância das políticas públicas no fortalecimento da produção artística regional.

Ficha técnica

Projeto: A Santa Casa – Teatro na Rua

Proponente: Karen Barroso

Elenco:

Karen Barroso

Kaline Barroso

Jayne Cardoso

Marcelle Grécia

Augusta Pacheco

Direção: Edjalma Freitas

Dramaturgia: Coletiva

Assistentes de produção e contrarregra:

Hema Vieira e Elivelton Magalhães

Intérprete de Libras: Magnus Kairós

Registro audiovisual: Start Produções

Fotografia: Roberval Moreira

Programação

17/04 (sexta-feira)

15h – Centro Histórico / Jaime Brasil

16h – Bate-papo – Casa da Cultura

18/04 (sábado)

09h30 – Feira do Produtor

10h – Terminal Urbano

23/04 (quinta-feira)

19h – Cantá – Movimenta Mulheres

Fonte: Da Redação