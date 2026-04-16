“A Santa Casa – Teatro na Rua” se apresenta neste final semana em vários espaços públicos em Boa Vista e Cantá

O projeto “A Santa Casa – Teatro na Rua” chega às ruas, no mês de abril, com intervenções cênicas em espaços públicos de Boa Vista e no município de Cantá. A iniciativa propõe uma experiência artística intensa e sensível. O objetivo é transformar os espaços cotidianos em territórios de escuta, reflexão e encontro, levando o teatro para além das paredes convencionais e aproximando-o diretamente do público.
Inspirado no espetáculo original “A Santa Casa”, o trabalho apresenta fragmentos poéticos da peça no formato de teatro de rua, com enredo que atravessa o tempo e dá voz a mulheres de diferentes épocas. Em cena, histórias de amor, dor, silêncio e resistência emergem em uma linguagem corporal e sensorial, revelando camadas íntimas da experiência feminina. A dramaturgia não linear rompe com narrativas tradicionais e convida o espectador a mergulhar em memórias, afetos e conflitos que ainda ecoam na contemporaneidade.
Onde acontece
As intervenções acontecem em espaços de grande circulação, como o Centro Histórico de Boa Vista, a Feira do Produtor, o Terminal Urbano e o município de Cantá. As apresentações são gratuitas e abertas ao público. Na apresentação, busca-se uma relação direta, orgânica e impactante entre artistas e espectadores, com a perspectiva de aproximar o teatro do cotidiano das pessoas e promover o acesso democrático à arte.
A proposta também se estende para além da cena, promovendo rodas de conversa que ampliam o diálogo, fortalecem a escuta coletiva e promovem o contato direto com o público. A apresentação realizada na Casa da Cultura (Sede da Academia Roraimense de Letras), no centro histórico de Boa Vista, contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso para pessoas surdas.
Com um elenco potente e uma construção coletiva, o projeto reafirma o teatro como ferramenta de transformação social, capaz de provocar, emocionar e ressignificar olhares.
O presente projeto está sendo realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Roraima, com apoio do Ministério da Cultura / Governo Federal e da Academia Roraimense de Letras. O projeto reforça a importância das políticas públicas no fortalecimento da produção artística regional.
Ficha técnica
Projeto: A Santa Casa – Teatro na Rua
Proponente: Karen Barroso
Elenco:
- Karen Barroso
- Kaline Barroso
- Jayne Cardoso
- Marcelle Grécia
- Augusta Pacheco
Direção: Edjalma Freitas
Dramaturgia: Coletiva
Assistentes de produção e contrarregra:
Hema Vieira e Elivelton Magalhães
Intérprete de Libras: Magnus Kairós
Registro audiovisual: Start Produções
Fotografia: Roberval Moreira
Programação
17/04 (sexta-feira)
- 15h – Centro Histórico / Jaime Brasil
- 16h – Bate-papo – Casa da Cultura
18/04 (sábado)
- 09h30 – Feira do Produtor
- 10h – Terminal Urbano
23/04 (quinta-feira)
- 19h – Cantá – Movimenta Mulheres
Fonte: Da Redação