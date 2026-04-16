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Casa do Trabalhador oferece 401 vagas de emprego na quinta-feira (16) – Agência de Notícias

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15 de abril de 2026

16:28

Por: Secom

A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na quinta-feira (16), 401 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo à Casa do Trabalhador, no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. Na Casa do Trabalhador, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão. O munícipe que desejar, ainda pode contatar a Casa do Trabalhador pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Na quinta-feira (16), a Van do Emprego e Qualificação estacionará, das 9h às 11h, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) São Bento, que fica na Avenida Dr. Gualberto Moreira, 1.031; e das 14h às 16h, na Praça “Alberto Sarti”, localizada na Avenida Bandeirantes, 3.871, em Brigadeiro Tobias.

Segue, em anexo, todas as vagas de empregos disponíveis na Casa do Trabalhador na quinta-feira (16).

lista 16-04-2026

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