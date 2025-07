IFSP promove terceira audiência pública sobre novo campus em Franco da Rocha – IFSP

Evento apresentará estudo regional, resultados da primeira pesquisa de opinião e próximos passos para escolha dos cursos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realiza, no dia 7 de agosto, a terceira audiência pública sobre a implantação do futuro campus Franco da Rocha. O encontro acontece às 19h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado no Complexo Hospitalar do Juquery (Avenida dos Coqueiros, 400, Vila Artur Sestini – Franco da Rocha/SP). A audiência também será transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura de Franco da Rocha no YouTube.

O objetivo principal desta etapa é apresentar o estudo sobre o município e a região, elaborado com base em dados socioeconômicos, educacionais e de empregabilidade. Durante o evento, também será divulgado o resultado da primeira pesquisa de opinião, que consultou a população sobre os cursos desejados para o novo campus. A audiência ainda trará propostas para o refinamento dos eixos de formação, que nortearão a próxima rodada de consulta pública.

A série de quatro audiências públicas faz parte do processo participativo de implantação do campus e visa garantir que a oferta de cursos atenda às reais demandas da comunidade local. A participação da população é essencial para a construção coletiva de uma instituição pública, gratuita e de qualidade.