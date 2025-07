Detran-RR implanta serviço de coleta biométrica no interior do Estado

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) está disponibilizando o serviço de biometria nas Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) de dez municípios do Estado. Com isso, os cidadãos não precisam mais se deslocar até Boa Vista, para realizar a coleta biométrica na sede do Departamento.

Os municípios que já estão atendendo os usuários do Detran com a coleta biométrica são: Alto Alegre, Cantá, Bonfim, Normandia, Pacaraima, Caroebe, Mucajaí, Caracaraí, São Luiz do Anauá e Rorainópolis. O serviço também será implantado em Amajari, São João da Baliza e Iracema.

A coleta biométrica é necessária para os seguintes serviços: alteração de dados, renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), inclusão de EAR (Exerce Atividade Remunerada), 1ª CNH, mas neste caso só se o município tiver autoescola, caso contrário, o cidadão deve se deslocar ao município mais próximo, entre outros.

O diretor de Controle de Condutores e Veículos do Detran-RR, José Raimundo Rodrigues, disse que o serviço de coleta biométrica nos municípios vai permitir ao cidadão mais comodidade e agilidade, pois o agendamento pode ser feito no próprio site do Detran, marcando dia e horário para o atendimento na Ciretran.

“Essa é uma das melhorias que estamos proporcionando aos cidadãos que moram nos municípios, que agora não precisam mais se deslocar até Boa Vista para realizar a coleta biométrica. E, em breve, teremos novidades com relação à vistoria. Estamos avançando com modernização tecnológica para facilitar os processos aos usuários dos serviços do Detran”, comentou o diretor.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR COLETA BIOMÉTRICA

1º Acesse o site do Detran-RR e clique em “Habilitação (CNH)”;

2º Em seguida “Serviços para CNH”;

3º Para renovar: Vá em “Agendar captação biométrica Renovação de CNH de RR”;

4º Para outros serviços: “Agendar captação biométrica demais requerimentos”;

5º Preencha com seus dados, faça a emissão da taxa e depois do pagamento, marque data e horário da coleta biométrica.

