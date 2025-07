Rio Paraguai apresenta melhora em 2025, mas ainda não alcança níveis de 2023 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O rio Paraguai tem apresentado sinais de recuperação ao longo de 2025, após enfrentar em 2024 a pior seca registrada desde o início do monitoramento hidrológico. Apesar da melhora nos níveis de água em relação ao ano passado, os dados indicam que o rio ainda está abaixo das cotas registradas em 2023.

Os dados são provenientes das estações hidrometeorológicas de Ladário e Porto Murtinho e cobrem o período até o final de junho deste ano. Os gráficos comparativos revelam que, embora haja um aumento considerável nas cotas em comparação com 2024, ainda não se atingiram os patamares de dois anos atrás.

Na prática, isso significa que na estação de Ladário, o rio está atualmente cerca de 2,20 metros acima do nível registrado em 2024, mas ainda 87 centímetros abaixo do observado em 2023. Em Porto Murtinho, a recuperação é similar: o nível atual está 2,40 metros acima do registrado no ano passado, e 20 centímetros abaixo da cota de 2023.

A situação crítica enfrentada em 2024 ainda está fresca na memória dos especialistas. Em 19 de outubro daquele ano, o rio Paraguai atingiu o nível mais baixo da série histórica, marcando -71 cm em Ladário. Já em Porto Murtinho, o valor mínimo foi de 52 cm no dia 23 de outubro de 2024.

“Embora os números de 2025 tragam alívio diante do cenário dramático vivido em 2024, é importante lembrar que ainda estamos em um quadro de atenção. A recuperação é parcial e precisamos manter o monitoramento contínuo e investir em estratégias de adaptação frente às mudanças climáticas que afetam diretamente nossos rios”, destaca Leandro Neri Bortoluzzi, integrante da Sala de Situação dos Rios do Imasul.

Apesar dos dados de 2025 sinalizarem uma melhora expressiva, o momento exige cautela. O Mato Grosso do Sul está atualmente no período seco do ano, e a tendência é de estabilização dos níveis nos próximos dias, seguida por uma redução gradual até a chegada do próximo ciclo de chuvas.

Acompanhamento em tempo real

A população pode acompanhar a evolução do nível do rio Paraguai e de outros rios de Mato Grosso do Sul por meio do Boletim Diário da Sala de Situação dos Rios do Imasul, disponível em: https://www.imasul.ms.gov.br/sala-de-situacao/

A recuperação parcial do rio Paraguai é uma boa notícia, mas reforça a necessidade de ações de monitoramento contínuo, planejamento hídrico e adaptação às mudanças climáticas que vêm impactando os regimes hidrológicos da região.

Comparativo das cotas médias do Rio Paraguai em 30 de junho:

Estação Ladário

2023: 408 cm

2024: 98 cm

2025: 321 cm

Estação Porto Murtinho

2023: 451 cm

2024: 189 cm

2025: 431 cm

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul

Foto de capa: Álvaro Rezende/Secom