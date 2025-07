Rádio Verdade: Arthur Henrique destaca avanços e desafios de Boa Vista, que completa 135 anos

Foto: Rayane Lima/ Roraima em Tempo



O prefeito Arthur Henrique (MDB) comentou sobre as ações realizadas na capital, que neste ano completa 135 anos. O assunto foi abordado em entrevista ao jornalista Bruno Perez, no programa Rádio Verdade, da 93 FM, nesta terça-feira, 8.

Nesta quarta-feira, dia 9, será aniversário de Boa Vista, por isso, Arthur iniciou a entrevista falando sobre o crescimento populacional cidade. “Boa Vista é uma das capitais mais jovens do país. A cidade tem atraído muitas pessoas e é a capital que mais cresce em termos de população. Sabemos que há uma influência imigratória, mas também há migração de pessoas de outros estados. Isso é positivo, contudo gera o desafio de manter o crescimento de forma ordenada”, disse Arthur.

Pontos de alagamento

Entre os principais desafios, Arthur destacou a área de infraestrutura, especialmente o combate aos pontos de alagamento. Segundo ele, a Prefeitura já solucionou mais de 30 áreas críticas.

“Nosso foco é sempre onde a água invade as casas das pessoas. Há ruas que alagam, mas depois secam. Já em bairros onde as pessoas ocuparam áreas de lagoa, que foram aterradas, a água que antes se acumulava ali, agora invade as residências. É nesses pontos que priorizamos a atuação”, explicou.

Operação Tapa Buracos

Arthur também esclareceu como funciona a operação tapa buracos durante o período chuvoso. Segundo ele, em dias de chuva, o trabalho precisa ser interrompido, pois o asfalto é quente e deve ser aplicado em tempo seco para evitar desperdício do material.

A Prefeitura não está parada. Atualmente, temos sete equipes trabalhando pela cidade. Na estiagem, operamos com três. O problema é que os buracos surgem em vários pontos ao mesmo tempo. Temos um cronograma, como na limpeza urbana. Por exemplo, hoje uma equipe está no bairro Caranã. Não dá para resolver o problema de um único buraco fora daquela região imediatamente. O chamado pelo 156 entra na programação e atendido quando a equipe estiver naquela área”, esclareceu.

Educação e saúde

Na área social, o prefeito reforçou o compromisso com a educação e a saúde. Ele destacou que a gestão pretende construir mais escolas e entregar novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“Queremos, ainda este ano, licitar a construção de mais 10 escolas e concluir as obras até o fim da gestão. Além disso, estamos construindo novas UBSs. Algumas demolimos para ampliação. A UBS do Santa Tereza, por exemplo, era pequena e agora vai realizar quase 5 mil atendimentos. A unidade do Vila Jardim também está quase pronta”, lembrou.

Questionado sobre a entrega dos novos uniformes aos estudantes, Arthur disse que até o dia 18, vão ser entregues nas unidades de ensino do município.

“Até o dia 18, os uniformes estarão entregues em todas as escolas. Contudo, quem tiver o uniforme antigo e quiser manter, poderá usar sim, sem problemas“, disse.

Corrida 9 de Julho

Quem também acompanhou o prefeito na entrevista, foi o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Dyego Monnzaho. Ele deu detalhes sobre a Corrida 9 de Julho que finaliza a programação de aniversário da cidade. Este ano, 12 mil pessoas se inscreveram. Após o evento, o boa-vistense vai acompanhar o momento das premiações com muita música.

“O movimento de corrida tem crescido muito na cidade. Portanto, terá sempre mais candidatos a correr do que o número de vagas. Montamos a estrutura para a corrida sem interromper a vida da população, por isso, somente a partir de meia-noite de quarta-feira que vamos fechar de forma gradual algumas ruas que são paralelas à Ville Roy. O evento só interfere o movimento a partir das 6h da manhã e vamos liberar assim que a corrida terminar” finalizou.

Fonte: Da Redação