TV Brasil transmitirá jogos da seleção feminina na Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol inicia neste domingo (13), no Equador, a caminhada rumo ao nono título da Copa América. A jornada será acompanhada pela TV Brasil, que transmitirá, ao vivo, os jogos da equipe dirigida por Arthur Elias, a começar pela estreia, contra a Venezuela, na capital Quito. A bola rola a partir de 21h (horário de Brasília) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, mas a transmissão da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) inicia antes, às 20h30. A narração será de Luciana Zogaib, com comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia no próximo dia 16, às 18h; o Paraguai no dia 21, às 21h; e a Colômbia no dia 25, novamente às 21h, sempre com transmissão da TV Brasil.

No Grupo A, figuram Argentina, Chile, Peru, Uruguai e as anfitriãs equatorianas. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para 2 de agosto.

Arthur Elias admite favoritismo do Brasil na Copa América

Comentaristas Rachel Motta, Luciana Zogaib e Brenda Balbi participarão da transmissão ao vivo dos jogos da seleção feminina na Copa América na TV Brasil, a partir deste domingo (13) – Fernando Chaves/Divulgação/EBC

Diferentemente de outras ocasiões, a Copa América não classificará para a Copa do Mundo Feminina. O torneio no Equador, porém, garante vaga para os finalistas na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, enquanto os cinco melhores asseguram lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru. Já a classificação para o Mundial Feminino de 2027 no Brasil ocorrerá, pela primeira vez, por disputa de eliminatórias, valendo duas vagas diretas e outra duas na repescagem.

Maior campeão, o Brasil deixou escapar o título da Copa América somente uma vez, há 19 anos, quando a taça foi para as mãos da Argentina – as brasileiras ficaram com o vice-campeonato. A seleção verde e amarela retomou a hegemonia em 2010 e chega a Quito após quatro conquistas seguidas. A última delas na Colômbia, em 2022, superando as anfitriãs na decisão. Na história, o time canarinho acumula 50 jogos pela competição, com 47 vitórias, um empate e duas derrotas. São 268 gols anotados e apenas 18 sofridos.

A convocatória brasileira para a Copa América tem 23 jogadoras, sendo que 12 atuam no Campeonato Brasileiro, transmitido ao vivo pela TV Brasil. O Corinthians é o time com mais nomes: quatro (Mariza, Duda Sampaio, Yayá e Jhonson). Cruzeiro (Camila Rodrigues e Isa Haas), São Paulo (Kaká e Dudinha) e Palmeiras (Fê Palermo e Amanda Gutierres) possuem duas atletas cada, enquanto Fluminense (Cláudia) e Ferroviária (Fátima Dutra) têm uma representante.

Seleção brasileira feminina treina na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), até quinta-feira (10), quando embarca com a comissão técnica para o Equador – Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

Entre os clubes do exterior, destaque ao norte-americano Orlando Pride, que teve Angelina e a Marta convocadas; e aos espanhóis Real Madrid (Yasmin e Antônia) e Atlético de Madrid (Gio e Luany). Depois da brasileira, a liga norte-americana é a que tem mais representantes na seleção de Arthur Elias: cinco. Além das atletas do Orlando Pride, aparecem Lorena (Kansas City Current), Ary Borges (Racing Louisville) e Gotham FC (Gabi Portilho). Completam a lista Tarciane (Lyon, da França) e Kerolin (Manchester City, da Inglaterra).

A delegação brasileira está em preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Na quinta-feira (10), atletas e comissão técnica embarcam para o Equador. Por conta da Copa América, as competições nacionais (Brasileirão Feminino A1, A2 e A3) estão interrompidas até a segunda semana de agosto.