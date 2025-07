Hospital Municipal Santa Isabel recebe visita de equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Profissionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), de São Paulo, visitaram, nesta terça-feira (8), o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), onde está sendo implementado o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (PGA). A equipe fez uma apresentação do programa e visitou setores do hospital, conhecendo melhor a realidade do HMSI, tanto em termos de equipe, estrutura física, perfil de pacientes e de atendimento.

“Com essa aproximação, estreitamento com a equipe, buscamos facilitar as nossas intervenções, articulações para o desenvolvimento do PGA. Conhecendo a realidade do hospital, esperamos poder contribuir de uma forma mais efetiva e trazer facilitadores ou formas de enfrentar possíveis dificuldades que o hospital tenha para o desenvolvimento do programa”, explicou a pesquisadora Rosa Lucchetta, gerente de pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O infectologista André Cortez, do HAOC, disse que as bactérias multirresistentes são um desafio cada vez maior de tratamento e que, diante disso, o PGA surge como um programa para melhorar o uso de antimicrobianos e consequentemente a qualidade da assistência para os pacientes. “São infecções que acontecem no ambiente hospitalar e se a gente não tiver programas para adequar os antimicrobianos, cada vez mais essas bactérias vão aparecendo. Então, é um programa que busca a segurança do paciente, em primeiro lugar, e a melhoria dele sem sequelas, sem infecções, independente do que ele vier fazer no hospital”, declarou.

A médica infectologista Larissa Negromonte, que coordena a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Santa Isabel, destacou a visita in loco da equipe do HAOC. “Com essa visita, o pessoal do PeGASUS pode conhecer a realidade do hospital para nos auxiliar no Projeto de Gerenciamento de Antimicrobianos. É um projeto que tem alguns meses pela frente para nós desenvolvermos e implementarmos, e que é importante para o hospital e, principalmente, para nossos pacientes”, afirmou.

O PGAs é um projeto desenvolvido através de uma parceria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que selecionou 54 hospitais do SUS em todo o Brasil e o Hospital Municipal Santa Isabel fez história ao ser o único a ser selecionado no Estado para participar do programa que gerencia o uso racional de antibióticos.

Com duração de dois anos, o projeto realizará capacitação técnica dos profissionais do HMSI por meio de um curso na modalidade de Educação à Distância (EAD), autoinstrucional, que apoiará a implementação do PGAs. Durante esse período, será analisado mensalmente o nível de organização do PGA, intervenções realizadas, taxa de aceitação, consumo de antimicrobianos, antibioticoprofilaxia cirúrgica, tempo de hospitalização, mortalidade em 30 dias e dados de custos.