IFSP publica erratas sobre documentação indígena e data de divulgação do resultado final do processo seletivo – IFSP

Documentos e cronograma do processo seletivo para os cursos técnicos do IFSP sofrem alterações para garantir mais clareza e adequação às normas institucionais

A Comissão Central do Processo Seletivo do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) publicou, nesta segunda-feira (8), as Erratas nº 11 e nº 12, que promovem alterações no Edital nº 86/2025, referente ao ingresso nos cursos técnicos para o segundo semestre de 2025.

A Errata nº 11 trata da documentação exigida para a comprovação de pertencimento étnico por candidatos indígenas. Com a alteração, a Declaração de Pertencimento a uma Comunidade Indígena, antes exigida com a assinatura de uma liderança da comunidade e de um representante da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), passa a requerer apenas a assinatura de uma liderança indígena. O novo modelo da declaração está disponível no Anexo V alterado do edital.

Já a Errata nº 12 modifica o cronograma do processo seletivo. A data de divulgação do resultado final e da primeira convocação para matrícula, inicialmente prevista para o dia 8 de julho, foi adiada para o dia 11 de julho de 2025. As publicações continuam sendo realizadas sempre após as 20h, no site oficial do processo seletivo: processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-02/.

As alterações têm como objetivo garantir maior clareza nos procedimentos e assegurar a participação dos candidatos conforme as diretrizes institucionais.