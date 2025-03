Encontro de segurança alimentar destaca boas ações de São José

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta segunda-feira (17), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o primeiro encontro presencial da Estratégia Alimenta Cidades, que está sendo implementada no município para ampliar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.

O objetivo das ações é desenvolver medidas para garantir o acesso da população a alimentos saudáveis e de qualidade, além da redução das perdas e desperdícios. São José foi incluída no rol das 60 cidades brasileiras escolhidas para implantação do programa nesta primeira fase.

Mudas da horta do Parque da Cidade foram entregues aos participantes | Foto: PMSJC

Boas práticas

Durante o evento, foi apresentado o diagnóstico da segurança alimentar e nutricional de São José dos Campos. Foram desenvolvidas várias dinâmicas, com palestras, oficinas e bate-papos no Cefe (Centro de Formação do Educador para troca de experiências e definição de novas estratégias de atuação.

No encontro foram destacadas boas práticas e ações já implementadas pela Prefeitura, como as hortas comunitárias em escolas municipais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Casas do Idoso.

Modelo

Representantes do Governo Federal, do Instituto Comida do Amanhã e do Ministério Público ressaltaram a importância das ações e projetos implantados na cidade.

“Identificamos várias experiências interessantes em São José, como as hortas comunitárias nas escolas e nas unidades de saúde”, disse a nutricionista Cláudia Bocca, da Secretaria Nacional da Segurança Alimentar. “São ferramentas muito importantes, que contribuem para o processo de alimentação saudável. Vamos apoiar São José nas outras iniciativas e prioridades que a cidade for desenvolver.”

A opinião foi compartilhada pela diretora do instituto, Juliana Tângari. “Uma das grandes forças de São José, que já tem um grande trabalho de apoio social, é este trabalho integrado, com as secretarias municipais se apoiando com equipamentos públicos que desempenham mais de uma função. É algo importante que São José já faz e que podemos levar como exemplo para os outros municípios.”

O promotor de Justiça da Inclusão Social de São José, João Marcos Paiva, elogiou a iniciativa. “Este encontro propiciou troca de ideias e a ampliação de conhecimentos sobre segurança alimentar, que é uma questão muito sensível e que está na ordem do dia. É importante a colaboração de todos para diminuição desta chaga.”

Conselho

Para ampliar as ações no município, a Prefeitura deu posse, em 17 de dezembro, aos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o mais novo da cidade, com 36 conselheiros, sendo 18 do poder público, 14 da sociedade e 4 do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), com titulares e suplentes, para mandato no biênio 2024-2026.



