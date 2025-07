Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança projeto “Livros em Movimento” para incentivar leitura entre os servidores

Com foco na sustentabilidade e no compartilhamento de conhecimento entre colegas de trabalho, o Governo de Minas inaugurou, nessa terça-feira (8/7), o projeto “Livros em Movimento”, na Cidade Administrativa. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG), que disponibilizarão estantes com livros doados para serem emprestados para os servidores.

O projeto faz parte da Semana de Sustentabilidade da Seinfra-MG e busca estimular o hábito da leitura e o compartilhamento de livros e obras literárias. As estantes estão localizadas nos nonos andares dos prédios Minas e Gerais e foram feitas a partir do reaproveitamento de móveis da própria Cidade Administrativa, unindo criatividade, cuidado com o meio ambiente e incentivo ao conhecimento.

“Essa iniciativa abre portas para leitores poderem compartilhar livros, beneficiando outras pessoas que não dispõem deste acesso. A implantação de pontos de leitura se torna uma forma de democratizar a cultura aos diversos ambientes e pessoas”, afirma a diretora Central de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento da Seplag-MG, Luciana Assunção.

Estão disponibilizados nas estantes quase 500 livros doados. Do total, 330 vieram da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG). O restante foi angariado em uma campanha de doação promovida entre os servidores da Seplag-MG e da Seinfra-MG.

“A Semana da Sustentabilidade tem como proposta valorizar iniciativas que já estão em curso e estimular práticas sustentáveis no ambiente de trabalho. O projeto “Livros em Movimento” é um bom exemplo disso: promove o compartilhamento de conhecimento e reforça a ideia de que atitudes simples podem gerar impactos positivos no cotidiano do serviço público”, afirma a assessora-chefe de Compliance, Integridade e Sustentabilidade da Seinfra-MG, Luiza Carvalho Tereza.

A ação é realizada pela Seplag-MG, por meio da Intendência da Cidade Administrativa e do Programa Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), da Diretoria Central de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento (DCGDD).

Acesso gratuito a livros

Algumas regras foram criadas para a utilização do espaço, como: todos podem doar e retirar livros para leitura; ao terminar de ler, os livros precisam ser devolvidos para a estante, ou pode ser doado um outro livro no lugar; os livros doados devem ser de literatura e estar em bom estado.

A servidora do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Conceição Muniz, aprovou o projeto. “A leitura é um hábito maravilhoso. Eu já li tanto livro, e de cada um deles você tira um pouco de experiência. Tem sempre uma frase que me marca e eu levo para a vida”, conta Conceição.

A inauguração das estantes aconteceu em um evento realizado no dia 8/7, no Centro de Convivência da Cidade Administrativa, com show da banda Bios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).